Zwischen Obstplantagen und Naschgärten

Während der Apfelwochen vom 17. September bis 9. Oktober laden die Obstbauern am Bodensee zu Führungen und Hofläden zu Verkostungen ein. Zudem locken „Naschgärten“ die Wanderer und Radfahrer in der herbstlichen Natur. Das schreibt die Deutsche Bodensee Tourismus GmbH in einer Vorschau.

Laut einer Erhebung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft wurden 2020 und 2021 pro Jahr und Kopf rund 24 Kilogramm Äpfel gegessen. Am deutschen Ufer des Bodensees, zwischen Lindau und Stockach, wo auf 7500 Hektar Anbaufläche rund jeder Dritte aller deutschen Äpfel reift, dreht sich zur Erntezeit alles um das gesunde Obst. Während der Apfelwochen vom 17. September bis 9. Oktober laden Obstbauern, Hofläden sowie ausgewählte Restaurants und Gasthöfe zum genussvollen Entdecken ein. Das fast mediterrane Klima der Region sorgt außerdem dafür, dass Wanderer und Radfahrer auch im Herbst unterwegs sein und sich direkt am Baum in den „Naschgärten“ stärken können.

Auch in den zahlreichen Hofläden am Wegesrand können sich die Radfahrer mit frischem Obst und anderen regionalen Produkten eindecken. In Hofcafés und Gasthöfen warten kulinarische Verführungen in Form von hausgemachten Obstkuchen, heimischen Gerichten und speziellen Menüs, in denen der Apfel die Hauptrolle spielt. Viele Betriebe bieten während der Apfelwochen zudem Verkostungen, geführte Touren durch die Obstgärten und Kutschfahrten an.

Wenn die Bäume prall von Früchten sind, bieten die Obstplantagen eine besonders schöne Kulisse für gemütliche Spaziergänge und genussvolle Wanderungen. Ein Landschaftserlebnis wartet zum Beispiel im Salemer Tal zwischen Bodensee und Heiligenberg. Auf dem zwölf Kilometer langen Apfelrundweg Frickingen nutzen die Wanderer streckenweise die Trasse der ehemaligen Salemer Talbahn und kommen vorbei an Streuobstwiesen und Obstplantagen. Auf dem Lehrpfad mit seinen 18 Stationen erfahren sie zudem Wissenswertes über den regionalen Obstbau und alte Obstsorten sowie über Sehenswürdigkeiten und besondere Naturphänomene. Drei Museen und ein denkmalgeschützter Friedhof laden außerdem zum Besuch ein.