Zwischen Computer und Wildnis

Die nächsten Seminare der Kinderuni sind am Samstag, 30. April, und decken viele unterschiedliche Themen ab. Wie die Verantwortlichen mitteilen, werden für Gruppe A kleine Programmierer gesucht. Mit einem Lernroboter, der speziell für Kinder entwickelt wurde, sollen die Seminarteilnehmer die Grundlagen des Programmierens gezeigt bekommen. So könnten diese ganz ohne Bildschirm und Vorkenntnisse die ersten Schritte in das neue Themenfeld machen, erstes Wissen gewinnen und direkt auch anwenden. In Gruppe B soll es ans Erkunden von Lebewesen: Pflanzen und Tieren gehen. Der Grundbaustein und eine sehr kleine Einheit jedes Lebewesens auf dem Planeten Erde ist die Zelle und ebendiese soll in diesem Seminar erforscht werden. Wie ist eine menschliche Zelle aufgebaut, was für unterschiedliche Zelltypen gibt es und wie unterscheiden sich pflanzliche und tierische Zellen? Zum Seminar gehört auch das Mikroskopieren von unterschiedlichen Präparaten, um der Thematik selbst auf den Grund zu gehen.

Gruppe C wird sich mit dem Thema Mikroplastik befassen, das derzeit in aller Munde ist. Im Seminar soll es aus dem Wasser geholt und sichtbar gemacht werden.

Nicht ins Wasser, dafür hinaus in die Wildnis werde es für die Teilnehmer der Junioruni gehen - passendes Wetter vorausgesetzt. Hier soll ein Crashkurs in Sachen Überleben in der Wildnis stattfinden.

Der Seminartag findet von 10 bis 11 Uhr 30 am Campus der Zeppelin Universität am Seemoser Horn statt. Die Seminare der Kinderuni werden aktuell für folgende Altersgruppen angeboten:

A: für Kinder bis 7 Jahren, B und C: für Kinder von 8-9 Jahren, Junior: für Kinder ab 10 Jahren

Die Teilnahmegebühren für das Studienjahr 2022 betragen für Kinder aus Friedrichshafen 40 Euro. Für Kinder aus anderen Wohnorten liegt die Gebühr bei 50 Euro. Geschwisterkinder zahlen jeweils die Hälfte. Diese Teilnahmegebühr beinhaltet neun bis zehn Seminare sowie eine geplante Exkursion pro Jahr.

Mehr Infos gibt es online unter www.kinderuni-fn.de