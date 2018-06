Zwischen Ailingen und Waltenweiler: Vollbremsung verhindert Frontalzusammenstoß

Die Polizei ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährdung: Eine 19-jährige Mazdafahrerin hat am Dienstag bei starkem Regen auf der Strecke zwischen Ailingen und Waltenweiler mehrere Autos überholt.

In einer langgezogenen, unübersichtlichen Linkskurve kam ihr ein 27-jähriger Opelfahrer entgegen, der einen Frontalzusammenstoß nur vermeiden konnte, in dem er stark abbremste. Das tat auch die Mazdafahrerin, weshalb sie nach links von der Straße abkam. Im weiteren Verlauf fuhr der Mazda durch die Lücke zwischen zwei Bäumen hindurch, überfuhr das Verkehrsschild des anschließenden Geh- und Radwegs und kam schließlich im angrenzenden Grünbereich zum Stehen. Am Mazda entstand ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung wurde eingeleitet.