Im Spitzenspiel der Schach-Kreisliga sind die Partien hart umkämpft gewesen. Der Tabellenzweite SC Tettnang 3 und Tabellenführer SV Friedrichshafen 2 trennten sich 3:3. Die Häfler blieben an der Spitze der Tabelle.

Nur am Brett 1 ging es ziemlich schnell. Stanislav Bazylevskyi setzte seinen Gegner Roland Zoll von Anfang an hart unter Druck. Zuerst nahm der Häfler in der Eröffnung seinem Kontrahenten eine Leichtfigur ab und dann ließ der Tettnanger Schachspieler auch noch seine Dame im Regen stehen.

Wenig später spielten Peter Rügamer gegen Michael Vollbrecht und Routinier Emmerich Dathem gegen Klaus Jocham Remis. Zwischenzeitlich stand es 2:1 für die Häfler. Am Brett 6 spielte Norbert Kolterer sein Endspiel konzentriert gegen Sebastian Roll mit einem Bauer mehr und gewinnt schließlich die Partie.

Am Brett 2 spielte Markus Funk gegen Tilo Balzer. Ständig versuchte der Häfler Mannschaftskapitän den Schachfreund aus Tettnang unter Druck zu setzen und greift seinen König an. Doch Tilo Balzer findet die richtigen Verteidigungszüge gegen seinen Kontrahenten, dem letztendlich leider nichts anderes übrig bleibt als die Qualität Turm gegen Springer zu tauschen. Im Endspiel kann der ambitionierte Markus Funk die Partie nicht halten. Zwischenstand: 3:2 für die Gäste aus Friedrichshafen.

Am Schluss spielte Michael Wiemer am Brett 3. Wiemer hatte zwar einen Bauer weniger gegen den Tettnanger Patrick Geissing, besaß aber dafür einen extrem gefährlichen Turm und Springer in der gegnerischen Hälfte. Am Schluss setzt sich aber Geissing durch. Um Matt zu verhindern musste sein Kontrahent seinen Springer opfern und verlor die Partie schließlich. Mit diesem 3:3 im Spitzentreffen blieb die Mannschaft vom SV Friedrichshafen 2 auf Platz eins in der Tabelle.