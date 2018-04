„Zweite“ der HSG-Handballerinnen schafft Klassenerhalt

Während die HSG Friedrichshafen-Fischbach II in der Handball-Bezirksklasse der Frauen die Liga gehalten hat, muss die „Zweite“ der HSG FF (Bezirksklasse Herren) absteigen. Und: Trotz einer Niederlage in Dornbirn hoffen die Kreisliga-Handballer der TSG Ailingen noch auf ihre Aufstiegschance.

SV Tannau - HSG Friedrichshafen-Fischbach II 21:29 (11:14): Dank eines verdienten Derbysieges in Tannau bleiben die Damen II der HSG Friedrichshafen-Fischbach der Handball-Bezirksklasse erhalten. Insbesondere das Angriffsspiel der an diesem Tag von Sylvia Amann betreuten Mannschaft konnte sich sehen lassen. Sarah Feßler steuerte zehn Treffer zum Auswärtserfolg bei und zeigte darüber hinaus auch von der Siebenmeterlinie keine Nerven. Nach dem Abpfiff hatten Spielertrainerin Carina Pilsner und Co. nicht nur den Ligaverbleib zu feiern, sondern verbesserten sich in der Abschlusstabelle sogar auf Platz vier. Den Grundstein zum Sieg legte die HSG FF II gleich zu Beginn zur 5:0-Führung (5. Minute).

HSG FF II: Pilsner (Tor, 2), Feßler (10/2), Heim (5), Helfricht (4), Schermer (3), Nadine Amann (3), Krause (2), Weishaar, Seliger.

TV Gerhausen II - HSG Friedrichshafen-Fischbach II 38:21 (17:9): Wieder einmal nichts, aber auch gar nichts zu bestellen hat die Reserve der Häfler Spielgemeinschaft in der Bezirksklasse gehabt. Dieses Mal gab es für die Jungs von Coach Elvir Alibasic eine 21:38-Packung, die sich bereits beim 9:17-Pausenstand aus Häfler Sicht andeutete. Abermals war Friedrichshafen-Fischbach ohne etatmäßigen Keeper angereist und verfügte darüber hinaus nicht über einen entsprechenden Kader, um den Hausherren die Punkte streitig zu machen. Und das, obwohl Tim Nothelfer und Denis Turnadzic von der „Ersten“ mitgefahren waren.

HSG FF II: Stoltz (Tor), Turnadzic (6), Nothelfer (6, 2/4), Hörmann (4/1), Blank (2), Keller (1), Magino (1), Röhner (1), Gräfe, Rauch.

TS Dornbirn - TSG Ailingen 29:25 (17:11): Trotz einer guten Anfangsphase, hat es für die Kreisliga-Handballer aus Ailingen nicht mit einem doppelten Punktgewinn im Nachbarland geklappt. Und das, obwohl es in dieser Partie in Sachen Aufstieg um mächtig viel gegangen war für den Dritten beim Tabellenzweiten. „Wir sind mit dem Druck des ‚Gewinnen Müssens‘ nicht klar gekommen und waren in der Abwehr und im Angriff von unserer Normalform weit weg“, sagte TSG-Coach Peter Rossi, dessen Team erst nach der Pause aufholte. Ob es nach wie vor eine Chance auf den möglichen Aufstieg gibt, entscheidet sich in den nächsten Tagen. In einigen Spielklassen wird am kommenden Wochenende noch gespielt.

TSG: Höhn, Holzner (Tor); Lars Rossi (6/6), Bauer (4), Back (3), Bucher (3), Mutschler (3), Martin (3), Mayer (2), Olpp (1), Huber, Ficht, Freise, Nico Wallkum.