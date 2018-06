Der deutsche Schwimmverband in Berlin hat die deutschen Jahrgangsmeisterschaften im Schwimmen ausgerichtet. Nach über 15 Jahren hat mit Sophia Küchle (Jahrgang 2001) wieder einmal eine Aktive des SV Friedrichshafen die Pflichtzeiten geschafft und ist auf ihrer besten Strecke, den 50-Meter-Freistil, gegen 42 Konkurrentinnen aus ganz Deutschland angetreten.

Die Häflerin ist mit einer Zeit von 28,33 Sekunden ganz nahe an ihre Bestzeit herangeschwommen und hat in dem sehr starken Jahrgang 2001 einen guten 25. Platz belegt. Sie war damit die zweitbeste Teilnehmerin aus Baden-Württemberg. Wie eng die Schwimmerinnen zeitlich beieinanderlagen zeigt die Tatsache, dass zwischen Rang 15 und 25 die elf Aktiven nur vier Zehntel Sekunden auseinanderlagen.

Insgesamt hat Sophia als Allrounderin hervorragende Anlagen sich noch sehr viel weiterzuentwickeln und zu den Top Ten in Deutschland aufzuschließen. Voraussetzung hierfür wären allerdings mehr Möglichkeiten zum Training, was in Friedrichshafen derzeit aber laut Vereinsbericht nicht gegeben ist. Sollte sich diese Situation nicht bald ändern, so kann man nicht ausschließen, dass das seit über 15 Jahren größte Häfler Schwimmtalent sich einen Verein sucht, der ihr bessere Trainingszeiten anbieten kann als es in der Sportstadt Friedrichshafen möglich ist.