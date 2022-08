Zweisprachig Pappmaché und Handarbeiten lernen

Das Zeppelin Museum lädt vom Samstag, 20., bis Sonntag, 21. August, zur kostenlosen Offenen Werkstatt ins ZeppLab ein. Besucher sollen ins Gespräch kommen und kreativ werden – mit Pappmaché und Handarbeit, heißt es in der Pressemitteilung. Als besonderes Sommerferienprogramm finden alle Workshops zweisprachig auf Ukrainisch und Deutsch statt. Anna Khovanska begleitet die Offene Werkstatt an beiden Tagen auf Ukrainisch. Einen Großteil ihres Dolmetscherhonorars wird sie direkt an die Ukraine spenden.

Im April hat sich der kostenfrei zugängliche Projektraum des Museums, das ZeppLab, in ein Offenes Studio verwandelt – mit Papier, Stiften, Sitzsäcken, Büchern und Spielen. Familien, Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind eingeladen, sich kreativ auszuleben und miteinander ins Gespräch zu kommen.

Der 20. August steht dabei ganz unter dem Motto Pappmaché, der 21. August dreht sich rund um die Handarbeit. Die Aktionen im ZeppLab sind kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.