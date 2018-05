Zweimal spielt die VfB-Jugend gegen den FV Ravensburg

Die A-und B-Jugendfußballer des VfB Friedrichshafen stehen am Samstag und Sonntag vor dem Derby gegen den FV Ravensburg. Beide Verbandsstaffelspiele finden im Zeppelinstadion statt, wie es in der Vorschau heißt.

Die A-Jugend spielt am Sonntag, Anstoß ist um 11 Uhr. Die Gäste stehen auf Platz drei der Tabelle, direkt dahinter rangieren die Häfler. Nach den beiden guten Spielen der A-Jugend – 2:1-Sieg in Ergenzingen und das knappe 0:1 gegen Tabellenführer SV Zimmern – hofft VfB-Trainer Gianpiero Di Nicola auf einen Heimsieg seiner Mannschaft. Einen Sieg gelang ihr im Vorrundenspiel mit 3:2.

Für die B-Jugend des VfB beginnt das Spiel gegen den großen Rivalen am Samstag um 11.15 Uhr. Der FV Ravensburg steht mit seiner B-Jugend auf dem dritten Tabellenplatz, die Häfler belegen Rang sechs. In den noch sechs ausstehenden Spieltagen geht für beide Vereine nichts mehr nach ganz oben. Hier ist der TuS Ergenzingen mit großem Vorsprung Tabellenerster. Die B-Junioren haben in dieser Begegnung die Möglichkeit, sich für die 2:4-Niederlage aus der Vorrunde zu revanchieren.

In der C-Jugend Landesstaffel stehen ebenfalls noch Meisterschaftsspiele in dieser Saison an. Am Samstag ist der SV Weingarten zu Gast im Zeppelinstadion. Das Spiel in Weingarten gewann die Häfler Fußballjugend klar mit 3:0. Beide Teams haben 21 Punkte und sind Tabellennachbarn, Die C-Jugend des VfB steht aufgrund des besseren Torverhältnisses auf Platz vier und haben damit keine Abstiegssorgen mehr. Ganz sicher ist der Abstieg des SV Oberzell, während der FC Wangen noch theoretisch die Liga halten kann.