Zweifacher Erfolg für Tanzpaare des ATC

Gleich zweimal holten sich Tanzpaare des ATC „Graf Zeppelin“ Friedrichshafen am letzten Wochenende den Siegerpokal für das beste Tanzpaar ab. Beim Rottweiler Pokalturnier tanzten Susanne und Michael Wölki in den lateinamerikanischen Tänzen der Sonderklasse und setzten ihre Erfolgsserie fort. Zu den Klängen der Tanzband Silvio Dalla Brida tanzten fünf Paare aus zwei Altersgruppen um die Plätze auf dem Siegertreppchen. Das ATC-Paar Wölki konnte sich in der Altersgruppe ab 55 Jahre gegen seine Mitkontrahenten durchsetzen und sich denn ersten Platz sichern.

Am gleichen Wochenende fand in Basel die Schweizer Meisterschaft für Lateinpaare statt. Im Rahmen dieser Veranstaltung wurden auch Turniere in den Standardtänzen ausgerichtet. Katrin und Jürgen Kosch vom ATC „Graf Zeppelin“ Friedrichshafen hatten beschlossen, beim Standardturnier der Altersgruppe Senioren III anzutreten. Sieben Wertungsrichter aus sieben europäischen Ländern bewerteten die Tänzerinnen und Tänzer. Ehepaar Kosch gewann vier von fünf Tänzen und wurde mit Platz Eins und dem Trafo-Cup belohnt.