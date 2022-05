Zwei zusätzliche Stellen für die Integration

Seit Beginn des Krieges in der Ukraine waren mit Stand Mittwoch, 4. Mai, bei den drei Ausländerbehörden im Bodenseekreis insgesamt 1.897 Menschen aus der Ukraine als Kriegsgeflüchtete gemeldet (Vorwoche: 1.850), teilt das Landratsamt mit. In der Obhut des Landkreises - also in durch den Landkreis organisierten Unterkünften - leben derzeit 165 Personen (Vorwoche: 194). Für weitere 247 Menschen aus der Ukraine stellt die Stadt Friedrichshafen eine Obhut bereit (Vorwoche: 246). Die Stadt Überlingen beherbergt 63 Menschen aus der Ukraine (Vorwoche: 56).

Laut der Behörde sind im Bodenseekreis zwei Notunterkünfte in Mehrzweckhallen in Betrieb: In der Seldnerhalle in Tettnang-Kau, in der bis zu 90 Personen unterkommen können, sind momentan 38 Plätze belegt. Die Festhalle Langenargen mit rund 80 Notplätzen beherbergt aktuell 19 Personen. Weil nicht absehbar ist, wie viele geflüchtete Menschen aus der Ukraine im Landkreis noch eine Bleibe suchen werden, hält das Landratsamt zusätzlich die Parksporthalle in Kressbronn mit bis zu 72 Plätzen als Notunterkunft bereit. Darüber hinaus hat die Stadt Überlingen die alte Gymnasiums-Sporthalle als Notunterkunft ertüchtigt, um dort im Bedarfsfall bis zu 56 Personen behelfsmäßig unterbringen zu können.

Wie das Landratsamt weiter schreibt, hat der Kreistagsausschuss für Soziales und Gesundheit am Montag, 2. Mai, zwei zusätzliche Stellen im Integrationsmanagement bewilligt. Die Mitarbeiter sollen die Sozialbetreuung und die Alltagsintegration der geflüchteten Menschen in den kommenden Monaten begleiten. Das Geld dafür stellt das Land zur Verfügung. Die Fachleute werden im Auftrag des Landkreises durch die Johanniter Unfallhilfe angestellt und sind dann vor Ort in Gemeinden des Landkreises tätig.

Für Fragen zu Sozialleistungen, deren Beantragung und den behördlichen Leistungsbescheiden hat das Amt für Migration und Integration ein Servicetelefon „Sozialleistungen für Geflüchtete“ eingerichtet. Es ist montags bis freitags zwischen 8 und 12 Uhr sowie montags bis donnerstags nachmittags zwischen 14 und 16 Uhr (donnerstags bis 17 Uhr) unter der Rufnummer 07541 / 2 04 33 60 erreichbar.

Für die Bürgerinnen und Bürger sowie für geflüchtete Personen bietet das Landratsamt ein Info-Telefon an. Hier werden – soweit möglich – Fragen beantwortet und praktische Hinweise gegeben. Das Info-Telefon „Ukraine-Flucht“ ist zu denselben Zeiten unter Tel. 07541 / 2 04 33 30 erreichbar.

Das Amt für Migration und Integration des Bodenseekreises hat im Landratsamt einen Info-Punkt für Geflüchtete aus der Ukraine eingerichtet. Diese können sich hier behördlich registrieren lassen und Sozialleistungen beantragen. Der Info-Punkt befindet sich im Hauptgebäude des Landratsamts in der Friedrichshafener Albrechtstraße 77 und ist montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr und donnerstags zusätzlich von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Auf der Internetseite des Bodenseekreises sind Informationen zusammengestellt, die für angekommene Geflüchtete sowie hilfsbereite Bürgerinnen und Bürger bedeutsam sind: www.bodenseekreis.de/ukraine-flucht

Um private Wohnraumangebote im Bodenseekreis für geflüchtete Menschen aus der Ukraine schnell erreichbar zu machen, hat das Landratsamt eine zweisprachige Wohnraum-Börse zur Bereitstellung von Zimmern, Wohnungen oder Häusern eingerichtet. Die Wohnraum-Börse ist auf der Informationsseite des Bodenseekreises unter www.bodenseekreis.de/ukraine-flucht zu finden, sowie direkt unter https://bodenseekreis.hospodar.de aufrufbar.