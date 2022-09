Zwei Verletzte und hoher Sachschaden: Auto prallt in Friedrichshafen gegen Leitplanke

Zwei Verletzte und ein Gesamtsachschaden von über 20 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am späten Sonntagabend in der Lindauer Straße in Friedrichshafen. Ein 18-jähriger Autofahrer fuhr aus Richtung Löwental-Viadukt kommend an der Abfahrt Friedrichshafen-Ost von der B 31 in Richtung Lindauer Straße ab und schätzte den weiteren Fahrbahnverlauf offenbar falsch ein, heißt es im Polizeibericht.

Auto prallt nahezu ungebremst in Leitplanke

In der Annahme, dass die Fahrbahn geradeaus weiterführt, fuhr er nahezu ungebremst in die Einmündung zur Lindauer Straße ein, überquerte die Fahrbahn geradeaus und prallte gegenüber in die Schutzplanke. Der 18-Jährige und sein Mitfahrer verletzten sich und wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert, so der Bericht weiter. Das Fahrzeug war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.