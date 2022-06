Zwei Verletzte nach Streit vor Diskothek

Zwei Männer sind am Sonntag gegen 1 Uhr vor einer Diskothek in der Anton-Sommer-Straße in Friedrichshafen zusammengeschlagen wurden. Per Notruf wurde die Polizei informiert. Bei der Überprüfung konnten die beiden Geschädigten angetroffen werden. Sie wurden laut Polizeibericht vom Rettungsdienst behandelt und wiesen für eine Schlägerei typische Verletzungen auf.

Die 24- und 23-jährigen Männer gaben an, nicht vom Sicherheitsdienst in die Diskothek eingelassen worden zu sein. Daraufhin habe sich ein Streitgespräch mit dem Sicherheitsdienst entwickelt. Im weiteren Verlauf, so die beiden Männer, seien sie von mehreren Angehörigen des Sicherheitsdienstes umringt und zusammengeschlagen worden.

Die betreffenden Sicherheitsbediensteten lehnten jegliche Kommunikation mit der Polizei ab. Auch war der Verantwortliche für die Diskothek nicht erreichbar. Gegen mehrere Angehörige des Sicherheitsdienstes wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.