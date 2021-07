Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall auf der B 31 im Stadtgebiet Friedrichshafen sind am Mittwochmorgen gegen 8.30 Uhr zwei Personen leicht verletzt worden. Bei stockendem Verkehr vor dem Riedleparktunnel in Fahrtrichtung Überlingen rutschte eine 61-jährige Fiat-Lenkerin mutmaßlich vom Kupplungspedal ab und fuhr mit ihrem Auto einem vor ihr stehenden VW Passat auf. Sowohl die 40-jährige Fahrerin als auch die 49-jährigen Frau auf dem Beifahrersitz des VW klagten nach dem Unfall über Schmerzen, berichtet die Polizei. Eine ärztliche Versorgung am Unfallort sei jedoch nicht notwendig gewesen. Der Sachschaden wird auf etwa 1800 Euro beziffert.