Zwei Verkehrsunfälle in Friedrichshafen enden glimpflich

Gleich zwei Verkehrsunfälle haben sich am Montagmittag in der Schwabstraße in Friedrichshafen ereignet. Das teilt die Polizei in ihrem Bericht mit. Gegen 12.30 Uhr verursachte eine 62-jährige Mitsubishi-Fahrerin beim Aussteigen einen Verkehrsunfall. Sie öffnete unachtsam die Tür und stieß diese gegen den vorbeifahrenden BMW eines 65-Jährigen. An beiden Autos entstand jeweils rund 2000 Euro Schaden. Nach der Kollision wollte der 65-Jährige rückwärts einparken und stieß dabei mit einem am Fahrbahnrand abgestellten Renault. Während an seinem Auto dabei zusätzlich rund 500 Euro Sachschaden entstand, verursachte er am Renault großflächige Kratzer, dessen Schaden auf rund 4.000 Euro beziffert werden. Verletzt wurde bei den Unfällen niemand.