Zwei US-Amerikaner für den VfB Friedrichshafen

Gleich zwei Amerikaner werden in der kommenden Saison für den VfB Friedrichshafen in der Volleyball-Bundesliga auflaufen. Mittelblocker Brendan Schmidt wechselt aus Bukarest an den Bodensee und der 22-jährige Zuspieler Joe Worsley kommt frisch von der University of Hawaii.

„Die Entscheidung war einfach“, sagt Brendan Schmidt über seinen Schritt, nach Friedrichshafen zu wechseln. „Wenn du von dem erfolgreichsten Bundesligaclub in Deutschland ein Angebot bekommst, dann sagst du ja!“ Ja sagte der 2,05-Meter-Mann auch zum Volleyball, als er mit seinen Freunden den Sport entdeckte. „Eigentlich habe ich Hockey gespielt, aber ich bin dann mit Freunden zum Volleyball und hatte viel Spaß. Ab dem Moment wusste ich, dass sich meine Größe als Vorteil herausstellt und deswegen war es einfach, sich für diesen Sport zu entscheiden.“ VfB-Trainer Michael Warm freut diese Entscheidung: „Brendan hat ein sehr gutes Jahr in Bukarest gespielt und hatte einen großen Anteil am Erfolg der Mannschaft“, sagt Warm laut Pressemitteilung. „Er ist ein sehr guter Angreifer und hat eine hohe Handlungshöhe.“

Gute Bekannte

Schmidt, der in St. Louis in Missouri aufwuchs, durchlief die typisch amerikanische Ausbildung. „Nach der Highschool bin ich aufs College gewechselt und habe dort fünf Jahre an der NCAA gespielt“, erzählt er. „2008 wurde ich in die Nationalmannschaft berufen und hatte im gleichen Jahr meinen ersten Einsatz beim Panmerican Cup.“ Auch in diesem Jahr durfte er sich auf internationalem Parkett präsentieren und holte mit der Nationalmannschaft beim Panamerican Cup den fünften Platz. Übrigens gemeinsam mit einem zukünftigen Teamkollegen, denn Joe Worsley spielte ihm die Bälle in der Nationalmannschaft zu und wird das auch am Bodensee machen. Der 22-jährige Zuspieler wechselt von der University of Hawaii zum VfB. Worsley will Titel gewinnen. „Ich weiß, dass der VfB genau diesen Anspruch hat und deswegen freue ich mich so auf die neue Aufgabe“, sagt der 1,85 Meter große Amerikaner.

Volleyball-Familie

Sein Vater nahm in mit sieben Jahren das erste Mal zum Volleyball mit. Seitdem „gibt es für mich nichts anderes“. Mit seinem jüngeren Bruder Gage, der auf der Liberoposition agiert, und seinem Vater Roger gewann er zweimal die nationalen Meisterschaften, bevor er mit 18 Jahren nach Hawaii an die Universität wechselte. „Das war die beste Entscheidung meines Lebens“, sagt er. „Ich hatte hier die besten Jahre und auf Hawaii zu spielen ist einfach etwas Besonderes.“ Bis zu 10 000 Fans kamen zu den Heimspielen der Rainbow Warriors. In der vergangenen Saison stellten sie einen neuen Uni-Rekord auf.

Sie gewannen 28 von 31 Spielen und beendeten die nationale Meisterschaft als zweitplatziertes Team. Worsley wurde außerdem mit dem Lloy Ball Award als bester nationaler Zuspieler ausgezeichnet. „Joe ist ein sehr junger, aber schon spielstarker Zuspieler mit sehr viel Emotionalität auf dem Feld“, weiß der neue VfB-Trainer Warm. „Er führt sein Team sehr gut und ich bin überzeugt, dass er mit Jakub (Janouch, Anm. der Red.) zusammen eine sehr gute Zuspielachse bilden wird.“