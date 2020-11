Zwei Tote im Klinikum – Fünf Schüler an vier Schulen infiziert

Wer aus Vorarlberg einfach nur zum Einkaufen nach Lindau fährt, macht sich strafbar. Das stellt der Sicherheitslandesrat Christian Gantner am Freitag klar. Er kündigt fürs Wochenende Schwerpunktkontrollen an.

Alles, was nicht unter die „Abdeckung der notwendigen Grundbedürfnisse“ falle, falle nicht unter die Ausnahmeregelungen, unter denen Vorarlberger im Lockdown ihr Haus verlassen dürfen. Dazu gehöre auch das Einkaufen, Friseur- oder Gastronomiebesuche im Ausland, so Gantner in einer Pressemitteilung.