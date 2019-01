Zwei Titel gehen an den Bezirk Allgäu´-Bodensee

Mit sechs Meistertiteln und zahlreichen Podestplätzen im Gepäck sind die 19 Teilnehmer aus dem Tischtennis Bezirk Allgäu-Bodensee von den 57. Württembergischen Senioren Meisterschaften in Eislingen/Fils zurückgekehrt. Das zwei Tage dauernde Turnier der 260 aktiven Senioren aus dem ganzen Einzugsgebiet des Tischtennisverbandes Württemberg-Hohenzollern (TTVWH) forderte laut Pressemitteilung von allen Teilnehmern eine gute Kondition und oft viel Geduld.

Am ersten Wettkampftag wurden die einzelnen Gruppen und die ersten Viertelfinalspiele ausgetragen. Am zweiten Tag standen die Halbfinal- und Finalpartien an. Es waren hochklassige und spannende Begegnungen.

Starke Leistungen

In den anspruchsvollen Einzeln holten für den Bezirk Allgäu-Bodensee (BEZAB), bei den Seniorinnen in der AK 65 Barbara Kamleitner von der TSG Ailingen und in der AK 70 Karin Dostal vom TV Langenargen den Titel. Beide Spielerinnen zeigten eine starke Leistung

Weitere Württembergische Seniorenmeistertitel für den Bezirk Allgäu Bodensee gab es für Karin Hoffmann von den Sportfreunden Friedrichshafen mit ihrer ehemaligen Mannschaftskollegin Hannelore Stowasser vom TSV Holzheim im Doppel der AK 60. Seniorendoppelsieger in der AK 60 wurde Wolfgang Jagst von den TTF Altshausen zusammen mit Alfred Wolpert vom SC Buchenbach.

Karin Hoffmann von den Sportfreunden wurde Zweite im Senioreneinzel der AK 60 und holte sich zusammen mit Wolfgang Jagst von den TTF Altshausen auch noch den Titel im Senioren Mixed der AK 60.

Günther Kreutzer vom TTC Wangen mit Partner Rudi Biesen vom Gastgeber der TSG Eislingen wurde Doppelsieger in der AK 70. Beide zeigten, dass Tischtennis auch im Alter erfolgreich gespielt werden kann.