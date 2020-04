Zwei Tage, zwei Waldbrände, eine Einsatzstelle

Die Waldbrandgefahr ist nicht zu unterschätzen. Wie bereits am späten Freitagabend wurde die Freiwillige Feuerwehr Überlingen, am vergangenen Samstagabend erneut aufgrund eines Waldbrandes alarmiert. Gegen 21.28 Uhr bemerkten Passanten, wie bereits am Vorabend, Rauch und Feuerschein aus dem Waldstück südwestlich des Skaterparks nahe Altbirnau. Die Einsatzstelle sollte nur rund 200 Meter von der des Vorabends abweichen.

Am späten Freitagabend war die Freiwillige Feuerwehr Überlingen um 22.37 Uhr zu einem Waldbrand an dieser Stelle alarmiert worden. Aufmerksame Passanten, die auf der Rengoldshauserstraße, die wenige Stunden zuvor erst freigegeben wurde, unterwegs waren, bemerkten Feuerschein in einem Waldstück.

Aufgrund der schwierig zu erreichenden Lage des Brandortes wurden umgehend weitere Einsatzkräfte nach alarmiert. Den Feuerwehren gelang es, mit mehreren Trupps unter schwerem Atemschutz das Feuer rasch zu löschen.

Dickes Geäst und Dickicht, in welches sich der Brand bereits ausgebreitet hatte, machten es aber erforderlich, dass sämtliche Glutnester aufwendig auseinandergezogen und in langwierigen Nachlöscharbeiten letztendlich gelöscht werden mussten. Die Glutnester wurden mittels Wärmebildkamera lokalisiert. In Summe wurde eine Fläche von rund 30 mal 30 Meter durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen.

Waldbrandgefahr: Das müssen Sie wissen

Insgesamt war die Freiwillige Feuerwehr Überlingen am Freitag mit 41 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen unter der Leitung des diensthabenden Zugführers Dirk van de Loo im Einsatz. Ebenfalls ein Bild vor Ort machte sich der stellvertretende Gesamtkommandant Wilfried Brodmann und der städtische Förster Rolf Geiger.

Unterstützt wurde die Wehrmänner bei diesem Einsatz durch die Schnelleinsatzgruppe des Deutschen Roten Kreuzes des Ortsverbandes Überlingen, welche die sanitätsdienstliche Absicherung der Einsatzkräfte abdeckten. Darüber hinaus war auch die Polizei mit starken Kräften in den Einsatz mit eingebunden, die noch an der Einsatzstelle die Ermittlungen zur Schadenursache aufgenommen hat.

Bei dem Einsatz am Samstag wurden die Einsatzkräfte aufgrund der Erkenntnisse des vorhergehenden Einsatzes und der bekannten Örtlichkeit dieses Mal mit dem Alarmstichwort F-Wald in Alarmbereitschaft versetzt. So wurde sofort ein Großaufgebot an Einsatzkräfte zur Einsatzstelle nach Altbirnau entsandt. Bei Eintreffen der ersten Fahrzeuge am Einsatzort, konnte die Notrufmeldung abermals bestätigt werden. Erneut war deutlicher Feuerschein in dem unwegsamen und lediglich fußläufigen Gelände ersichtlich.

Die Wasserversorgung wurde zunächst mit den aus den stark wasserführenden Löschfahrzeugen mitgeführten Reserven sichergestellt, ehe eine unabhängige Wasserleitung zum städtischen Hydrantennetz über lange Wegstrecke aufgebaut wurde. Nach Schätzung der Feuerwehr war die in Mitleidenschaft gezogene Fläche von rund 100 Quadratmetern geringer als die am Vorabend.

Das Feuer konnte mit einem Trupp unter schwerem Atemschutz zügig abgelöscht werden.

Auch diesmal wurden die Glutnester mittels Wärmebildkamera lokalisiert und auseinandergezogen. Die Freiwillige Feuerwehr Überlingen weißt nochmals auf die Waldbrandgefahr hin und bitte darum, achtsam mit der Natur umzugehen.

Insgesamt war die Freiwillige Feuerwehr Überlingen mit den Einsatzabteilungen Deisendorf, Nußdorf und Stadt mit sechs Fahrzeugen unter der Leitung des diensthabenden Zugführers Dirk van de Loo im Einsatz.

Ebenfalls vor Ort war der stellvertretende Gesamtkommandant Wilfried Brodmann. Unterstützt wurde die Wehrmänner durch die Schnelleinsatzgruppe des Deutschen Roten Kreuzes des Ortsverbandes Überlingen und dem Rettungsdienst, welche die sanitätsdienstliche Absicherung der Einsatzkräfte sicherstellten.

Darüber hinaus war auch die Polizei wieder mit starken Kräften in den Einsatz mit eingebunden.