Zwei Spielabsagen: Volley Youngstars absolvieren verkürztes Programm

Statt drei Spielen bestreiten die Zweitliga-Volleyballer der Volley Youngstars am kommenden Wochenende nur ein Spiel. Ausgetragen wird die Heimbegegnung gegen die TGM Mainz-Gonsenheim am Samstag um 16 Uhr (live auf sportdeutschland.tv). Die Partien gegen den TSV Mimmenhausen (Freitag, 11. März) und den SV Schwaig (Sonntag, 13. März) sind verschoben worden.

Das heiß erwartete Lokalderby gegen Mimmenhausen ist nach zuletzt aufgetretenen Corona-Fällen auf Häfler Antrag verlegt worden. „Einige unserer Spieler hatten stärkere Symptome und sind noch nicht fit genug für zwei Spiele hintereinander“, begründet Ralf Hoppe, Leiter des Bundesstützpunktes die Verlegung. Auch der SV Schwaig ist noch coronageplagt, weshalb die Volleyball Bundesliga (VBL) der Spielabsage am Sonntag zugestimmt hat.

Positive Erinnerungen

So bleibt die Partie gegen die TGM Mainz-Gonsenheim. Die Youngstars erinnern sich gerne an das Hinspiel am 18. September 2021, das ihnen gleich am ersten Spieltag der neuen Spielzeit der 2. Volleyball-Bundesliga den ersten Saisonsieg einbrachte. Damals gewannen die Häfler Talente mit 3:1 (25:22, 18:25, 25:22, 26:24). Aus Mainzer Sicht ist es danach nicht besser geworden. Die TGM rangiert als 13. auf dem vorletzten Tabellenplatz und kämpft gegen den Abstieg. Die Volley Youngstars stehen sechs Punkte und zwei Plätze besser da.