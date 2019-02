Zwei Siege für TSG-Turner

Beim Auftakt zum diesjährigen Turnathlon haben sich die Nachwuchsturner der TSG Ailingen am vergangenen Sonntag zwei Tagessiege gesichert. Das teilt die TSG aus Ausrichter mit.

Traditionell stand als erstes der Kraft- und Beweglichkeitswettkampf auf dem Programm. Hier müssen sich die Turner bei 25 Übungen – wie Handstandstehen, Klimmzüge, Spagat, Tauklettern und dem Fünf-Minuten-Lauf – beweisen. Krankheits- und terminbedingt musste die TSG auf mehrere Leistungsträger verzichten, stellte mit 16 dennoch eine der größten Riegen.

Im ersten Durchgang war zunächst die E-Jugend gefordert. In der Jugend E8 erkämpfte sich Luis Jehle den guten fünften Platz. Auch Jonas Spiegelhalter erzielte mit dem achten Endrang ein gutes Resultat. Niklas Böck (12.) und Moritz Schreibmüller (14.) landeten bei den Neunjährigen im Mittelfeld.

Danach gingen mit der D- und C-Jugend gleich vier Jahrgänge zeitgleich in den Umlauf. In der D10 sahen sich die Ailinger einer starken Konkurrenz gegenüber. Moritz Müller konnte sich gerade noch in den Top Ten platzieren. Dahinter folgten Timo Traub (13.) und Marian Traub (15.). Auch Levi Köhler verpasste als Zwölfter eine einstellige Platzierung. In der Jugend C12 zeigten sich Silas Braunger und Philipp Obermeyer gut in Form und sicherten sich die Plätze acht und zehn.

Bärenstarker Auftritt

Ein bärenstarker Auftritt gelang Hannes Waibel bei den 13-Jährigen. Bei sämtlichen Übungen war er unter den besten Punktesammlern. Trotz einer leichten Fersenverletzung kämpfte er sich auch durchs Hüpfen, Sprinten und den Fünf-Minuten-Lauf. Sein Einsatz wurde mit dem Tagessieg belohnt, den er sich mit einem Punkt Vorsprung holte.

Die B-Jugend und die Junioren gingen zum Schluss an den Start. Wie schon in den Vorjahren dominierte Antonio Melino in seiner Altersklasse das Teilnehmerfeld. Mit großem Abstand sicherte er sich den Tagessieg. Mit Alessio Röhr stand als Drittplatzierter ein weiterer Ailinger auf dem Treppchen. Max Waibel (7.) und Max Kiefel (9.) komplettierten die gute Teamleistung. Einziger Ailinger bei den Junioren war Marcel Richter, der sich mit Platz fünf eine gute Ausgangsposition verschaffte.

Im Mai wird der Turnathlon mit dem ersten von zwei Kürwettkämpfen fortgesetzt.