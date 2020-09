Zwei schwarze Schwäne mitten im weißen Schwarm

Die weite Bucht an der Friedrichshafener Rotachmündung zieht immer wieder zahlreiche Wasservögel an, die dann einen eindrucksvollen Anblick auf dem See bieten. Kürzlich entdeckte unser Leser Alfward Farwer aus Eriskirch diesen frühherbstlichen Schwarm heimischer weißer Höckerschwäne, zu denen sich zwei exotischen schwarze Schwänen gesellt hatten. „Es handelt sich dabei um den australischen Trauerschwan, einen ausgewilderten Exoten, der in Europa nur äußerst selten zu beobachten ist“, erläutert er. „Kleine Brutpopulationen haben sich in den Niederlanden gebildet. Zusammen mit einem Altvogel war ein Jungvogel unterwegs, der ein nicht ganz so dunkles Federkleid hat und auch noch nicht den roten Schnabel. Einen Höcker weisen diese Schnäbel nicht auf, wie bei den nordischen Singschwänen, die ja demnächst wieder als Wintergäste zu erwarten sind. Eindrucksvoll war auch, dass es mit den Höckerschwänen ein völlig friedliches Nebeneinander gab, wie man das ja auch von anderen Vogelarten kennt.“