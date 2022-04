Zwei Schulkinder leicht verletzt

Die Vorfahrt eines Stadtbusses missachtet und danach einfach das Weite gesucht hat ein 18-jähriger Daimler-Fahrer am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr in Bitzenhofen. Der Autofahrer bog dem Polizeibericht zufolge von der Bundesstraße nach rechts in die Säntisstraße ab und übersah dabei offenbar den aus Oberteuringen kommenden Bus. Der Stadtbusfahrer musste stark bremsen um eine Kollision zu verhindern, wobei sich zwei im Bus mitfahrende Schulkinder im Alter von elf und zwölf Jahren leicht verletzten. Nach kurzer Kontaktaufnahme der beteiligten Fahrer setzte der 18-Jährige seine Fahrt fort. Die Polizisten konnten den jungen Unfallverursacher antreffen und ermitteln nun strafrechtlich gegen ihn.