Zwei schmerzhafte Niederlagen für Bundesliga-Radballer vom See

Vergangenen Samstag ist der zweite Spieltag der 1. Bundesliga im 5er-Radball in der heimischen Ailinger Schulsporthalle ausgetragen worden. Für Ailingen traten Michael Brugger, Norbert Schiegg, Pascal Salomon, Matthias Blab, Marco Braunger, Marcel Weißenrieder und Manuel Maier in die Pedale. Am Ende stand nur ein Sieg zu Buche.

In der gut besuchten Schulsporthalle in Ailingen war im ersten Spiel Denkendorf/Kemnat der Gegner der Gastgeber. Nach einer guten ersten Halbzeit und einem souveränen Auftritt der Ailinger ging es beim Zwischenstand von 0:0 in die zweite Halbzeit. Denkendorf hatte wenig Spielanteile und kam nicht aus der Verteidigung. Doch per Konter konnten die Gäste in Führung gehen. Ailingen stand nun mit dem Rücken zu Wand und musste noch offensiver spielen. Das rächte sich im weiteren Spielverlauf. Am Ende musste sich das RVI-Radballteam mit 0:2 geschlagen geben.

Im zweiten Spiel gegen Ginsheim lief es nicht besser. Ailingen geriet schnell mit 0:1 in Rückstand. Danach drängten die Radballer vom See zwar auf den Ausgleich, blieben jedoch vor dem Tor erfolglos. Nach dem Seitenwechsel dauerte es nur wenige Sekunden, ehe der Gegner aus Ginsheim auf 0:2 stellte. Diesen Rückstand versuchte Ailingen zwar wettzumachen, was allerdings nicht gelingen sollte. Die Ailinger zogen somit auch hier mit 0:2 den Kürzeren.

Im dritten Spiel des RVI gegen Naurod war Ailingen wieder die spielbestimmende Mannschaft. Kurz nach dem Anpfiff zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt: Strafstoß für Ailingen. Den folgenden Siebenmeter konnte Michael Brugger jedoch nicht im Tor unterbringen. Direkt im Anschluss folgte ein Eckball für Ailingen. Die einstudierte Variante funktionierte, Manuel Maier verwandelte mit einem sehenswerten Schuss nach Vorlage von Marco Braunger zum 1:0. Ailingen ließ im weiten Spielverlauf nicht nach, konnte jedoch vor dem Seitenwechsel nicht nachlegen. Nach der Halbzeitpause drängten die Gastgeber weiter – mit Erfolg: Michael Brugger gelang per Weitschuss das verdiente 2:0. Nun war Naurod gefordert und wollte aufholen. Aggressiv verteidigende Ailinger ließen den Gegner allerdings nicht ins Spiel kommen. Vielmehr gelang, nach einem sehenswerten Konter, den Ailingern, auf Zuspiel von Michael Brugger, der Treffer zum 3:0-Endstand durch Marco Braunger für Ailingen.

Mit drei Punkten aus drei Spielen kann Ailingen nicht ganz zufrieden sein. Somit steht der RVI vor dem abschließenden Spieltag am Samstag, 3. November, in Obersslingen auf dem siebten Tabellenplatz. Hier trifft Ailingen auf Oberesslingen, Krofdorf und Baunatal. Das Erreichen des fünften Platzes mit der damit verbundenen Qualifikation zur deutschen Meisterschaft ist etwas in Ferne gerückt. Mit einer guten Punktausbeute und schwächelnden Konkurrenten wäre das Ziel für die Radballer vom See noch erreichbar.