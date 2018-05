Zwei Remis und eine Niederlage für VfB-Fußballjugend

Mit zwei Unentschieden und einer Niederlage sind die Jugendfußballer des VfB Friedrichshafen in den höheren Staffeln aus dem Wochenende gegangen. Das teilt der Verein mit.

Das Derby zwischen der VfB A-Jugend und dem FV Ravensburg im Häfler Zeppelin-Stadion endete 1:1. Die ersten 15 Minuten gingen beide Mannschaften hohes Tempo. Den Gästen gelang kurz nach einem Eckball der Führungstreffer (19.). In der 35. Minute gewann Elias Blaser den Zweikampf fünf Meter hinter der Mittellinie in der Ravensburger Hälfte. Von dort zielte er Richtung Tor. Der FV-Torwart stand außerhalb des Strafraums und war gegen den Schuss machtlos – 1:1. Auch in der zweiten Halbzeit waren die Gäste besser unterwegs. In der 85. Minute wurde ein Treffer der Häfler vom Unparteiischen nicht anerkannt. „Das Unentschieden geht in Ordnung“, sagte VfB Trainer Gianpiero Di Nicola. Sein Team bleibt somit Tabellenvierter.

In der B-Junioren Verbandsstaffel unterlag der VfB auf eigenem Platz gegen den FV Ravensburg mit 1:4. Vom Spielverlauf her war es eine zu hohe Niederlage. Bereits in der zehnten Minute rettete ein Gästespieler per Kopfball auf der eigenen Torlinie. Zehn Minuten später klatschte der Ball an die Latte des VfB-Gehäuses. Als sich der Ravensburger Stürmer bis zur Torauslinie durchsetzte und klug zurückpasste, hieß es 0:1 aus Häfler Sicht. In der 26. Minute kam ein Freistoß hoch in den VfB-Strafraum. Weder Freund noch Feind fühlten sich zuständig, und der Ball trudelte zum 0:2 ins Tor. Zwei Minuten später stand der Häfler Angreifer allein vor dem Ravensburger Torwart, konnte jedoch nicht einnetzen. Das 0:3 in der 34. Minute war eine Kopie des zweiten Treffers. Hoffnung, dem Spiel eine Wende geben zu können, war der 1:3-Anschlusstreffer Aykan Demir (38.). Zehn Minuten nach dem Wechsel verloren die VfB-Spieler am eigenen Strafraum den Ball – die Gäste nutzten die Situation zum 1:4.

Die VfB C-Jugend hatte in der Landesstaffel den SV Weingarten zu Gast. Die Partie endete torlos. Die Häfler hatten Glück, wenigstens einen Punkt geholt zu haben. Bereits in der ersten Halbzeit hätten die Weingartener führen müssen. Dank VfB-Torhüter Matthias Joos blieben die Gastgeber ohne Gegentreffer. Die Häfler wachten erst in der zweiten Halbzeit auf, Laurand Ajazi (45.) und Luka Buspanovic (60.) vergaben die Führung. Auf der anderen Seite konnte die VfB-Abwehr zwei gute Tormöglichkeiten verhindern. „Ein schmeichelhaftes 0:0“, lautete der Kommentar von VfB-Jugendtrainer Renato Buspanovic.