Zwei Preise und viel Lob für 14 Kurzfilme

„Kurz und Gut“ heißt die Formel für das knackige Programm der Kurzfilme während der „Filmtage Friedrichshafen Jetzt oder nie.“ Nach einem abwechslungsreichen, spannenden, unterhaltsamen cineastischen Marathon sind am Samstagabend die Preise des Publikums und der Fachjury vergeben worden. Aus 254 Einreichungen hatte die Auswahljury 14 Filme bestimmt, die am Samstag im „Kiesel“ gezeigt und bewertet wurden.

In drei Vorführpaketen wurden jeweils vier oder fünf Filme von einer Länge zwischen zwei und 30 Minuten gezeigt. Anschließend fanden moderierte Fragerunden mit den anwesenden Filmschaffenden statt und im ausverkauften Kiesel-Guckkasten rauchten die Zuschauerköpfe bei der Beurteilung des Gesehenen, denn ihre Kreuzchen bestimmten, wer zum Schluss den Publikumspreis in Höhe von 500 Euro bekommen sollte. Die Wahl fiel auf „Facing Mecca“, einen 27-minütigen Spielfilm von Regisseur Jan-Eric Mack aus der Schweiz, in Mundart und Englisch mit deutschen Untertiteln.

Er handelt vom Pensionär Roli, der Fareed, einem syrischen Asylbewerber, helfen möchte, dessen verstorbene Frau nach den Geboten seiner Religion in Richtung Mekka bestatten zu lassen. Doch die Schweizer Liegezeit beträgt nur 25 Jahre, zu wenig für die Ewigkeit im Paradies. Das Ausfliegen der Leiche ist für die Gemeinde die günstigere Lösung, denn „begraben wir eine, kommen alle.“ Wer oder was sich allerdings im Sarg im Flugzeug befindet, bleibt offen. In der folgenden Einstellung stehen der freundliche Bestatter, der findige Roli und der trauernde Witwer an einem frisch zugeschaufelten Grab im Wald. „At least she can stay in paradise“, sagt Fareed, für den entscheidend ist, dass seine Frau in der Schweiz bleiben kann, auch wenn der Asylantrag der Familie abgelehnt wird.

Emotionale Nähe

Die Fachjury vergab ihren mit 1500 Euro dotierten Preis an Esther Niemeier für den 30-minütigen Dokumentarfilm „Tracing Addai“. Der zwanzigjährige Addai schließt sich der Terrormiliz IS an, seine Mutter erhält erst nach zwei Jahren Lebenszeichen in Form von SMS von ihm, bevor sich seine Spur verliert und er laut Vermutung der Mutter bei einem psychotischen Anfall getötet wird.

Der Film wurde im Rotoskopie-Verfahren hergestellt. Dazu wurden Familienfotos und -filme sowie Aufnahmen aus dem fiktiven Lager des IS und nachgestellte Gefängnis-Interviews eines in Deutschland festgenommenen IS-Kämpfers ausgedruckt und von Hand mit Kohle überzeichnet, wodurch einerseits Verfremdung und Anonymität entsteht, andererseits emotionale Nähe möglich wird. „Der ganze Film ist im Prinzip ein riesiges Puzzle“, fasste die Regisseurin Esther Niemeier ihre Animationsarbeit zusammen.

Die Jury lobte den Film als brisant, visuell herausragend mit Nähe zu seinen Figuren und gesellschaftlich hoch relevant. Überhaupt zeigten sich die Fachleute angetan von der Qualität der Filmauswahl. „Wir wünschen dem Festival mehr Preise, damit wir mehr Preise ausloben können.“ Mit lobender Erwähnung würdigten sie „Nachtschicht“ und dessen Regisseur David Dybeck: „Skurrile Figuren treffen aufeinander, das macht Lust auf mehr.“ Ein völlig übermüdeter Späti-Kioskmitarbeiter wird darin durch die Nacht begleitet, Kunden und Kumpel machen zusätzlichen Stress. Das Interview mit Dybeck macht Spaß. Warum der Film in Schwarzweiß ist? „Weil wir es uns Farbe nicht leisten konnten.“