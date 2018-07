Im Friedrichshafener Parkhaus „Altstadt“ am Romanshorner Platz, das seit Ende vergangenen Jahres saniert wird, sind die Arbeiten in den ersten beiden Untergeschosse weitestgehend abgeschlossen, teilt das Stadtwerk am See mit. Die sanierten Decks U1 und U3 können ab sofort wieder genutzt werden.

„Nach knapp acht Monaten erstrahlen die beiden sanierten Parkdecks in frischem Glanz. Sie sind nicht nur durch die neue LED-Beleuchtung heller und ansprechender, sondern verfügen über eine neue Frei-Besetzt-Anzeige für jeden einzelnen Stellplatz. Damit wird die Suche nach freien Stellplätzen stark vereinfacht. Zudem haben wir die Breite der Stellplätze allgemein auf mindestens 2,50 Meter verbreitet und zusätzlich etliche XXL-Stellplätze errichtet, die nochmal zwischen 15 und 30 Zentimeter breiter als die normalen Stellplätze sind“, erklärt Norbert Schültke, Bereichsleiter Mobilität beim Stadtwerk am See, laut einer Pressemitteilung.

Entlastung anderer Parkhäuser

„Im Interesse der Häfler und ihrer Gäste halten wir das Parkhaus während der gesamten Bauzeit offen“, so Schültke. „Das verlängert und verteuert zwar insgesamt den Bau, entlastet aber die anderen Parkhäuser – und in der Innenstadt stehen insgesamt mehr Parkplätze zur Verfügung.“

Nun werden in den nächsten Bauabschnitten bis zum Frühjahr 2020 die noch ausstehenden Decks erneuert. Bis auf wenige Wochen im Herbst 2019 können immer mindestens 400 Stellplätze während der gesamten Bauzeit weiter genutzt werden. Das Stadtwerk am See empfiehlt den Parkhaus-Besuchern aber auch alternativ, die Parkhäuser „Am See“ oder „Am Stadtbahnhof“ zu nutzen.

Grund für die Sanierung waren Schäden am Beton, den Oberflächen und Korrosion, verursacht insbesondere durch jahrzehntelang eingebrachtes Salzwasser aus Streusalz. Außerdem sind viele der in den 1980er-Jahren gebauten Stellplätze zu schmal für heutige Autos und Beleuchtung und Komfort waren „nicht mehr zeitgemäß“.

Nach den Parkhäusern „Am Stadtbahnhof“ und „Am See“ modernisiert das Stadtwerk seit November 2017 das Parkhaus „Altstadt“. Insgesamt steckt der hiesige Energieversorger fünf Millionen Euro in die Sanierung, die voraussichtlich zweieinhalb Jahre dauern wird.