Zwei neue Corona-Fälle an Häfler Schulen

An der Gemeinschaftsschule Schreienesch und an der Außenstelle Schnetzenhausen der Grundschule Fischbach gibt es jeweils einen neuen Corona-Fall. Das hat die Stadtverwaltung am Montag mitgeteilt. Für den Bodenseekreis insgesamt vermeldete das Gesundheitsamt zu Beginn der Woche insgesamt 239 akute Infektionsfälle. Zehn Menschen wurden wegen Corona stationär in den Kliniken im Landkreis behandelt.

In der zurückliegenden Woche – vom 2. bis 8. November – sind dem Gesundheitsamt Bodenseekreis insgesamt 198 neue Corona-Infektionsfälle gemeldet worden. Der höchste Sieben-Tages-Wert je 100 000 Einwohner lag in der zurückliegenden Woche bei 100,5 Fällen am Sonntag. Am Montagnachmittag lag dieser Wert bei 91,2.

Aufgrund der neuen Corona-Fälle an den beiden Schulen in Friedrichshafen hat das Gesundheitsamt Quarantäne angeordnet – an der Gemeinschaftsschule Schreienesch für neun Schülerinnen und Schüler sowie eine Lehrkraft, an der Außenstelle Schnetzenhausen der Grundschule Fischbach für vier Kinder als Kontaktpersonen ersten Grades. Wie der Mitteilung aus dem Rathaus zu entnehmen ist, bieten beide Schulen Fernlernen für die betroffenen Schüler an.