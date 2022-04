Zwei Mitbewohner gehen in Friedrichshafen aufeinander los – mit Messer und Bratpfanne

Zwei Bewohnern einer Wohnunterkunft in der Friedrichstraße haben sich am Sonntag so heftig gestritten, dass die Polizei eingreifen musste. Wie das Polizeipräsidium Ravensburg mitteilt, sollen bei der handfesten Auseinandersetzung auch ein Messer sowie eine Bratpfanne zum Einsatz gekommen sein.

Die beiden Männer im Alter von 19 und 29 Jahren waren offenbar wegen Nichtigkeiten in Streit geraten, in dessen Verlauf beide aufeinander einschlugen, schreibt die Polizei. Anwohner trennten die aggressiven und leicht verletzten Kontrahenten und verständigten die Beamten.

Das kommt auf die Streithähne zu

Die Ermittlungen zum genauen Ablauf des Streits dauern noch an. Beide müssen laut Polizei mit einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung rechnen.