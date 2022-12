Zwei Mercedes-Fahrer tragen Streit auf der Straße aus

In der Markdorfer Straße sind am Samstag gegen 16.15 Uhr zwei Mercedes-Fahrer aneinandergeraten. Beide werden bei der Staatsanwaltschaft Ravensburg angezeigt.

Wie dem Polizeibericht zu entnehmen ist, es zwischen den beiden Autofahrer beginnend in der Markdorfer Straße zu einer Nötigung und einer Straßenverkehrsgefährdung gekommen sein. Beide Autos seien dann auf die B 31 aufgefahren, wo sie sich gegenseitig mehrfach überholt haben sollen. In Fahrtrichtung Lindau soll dann im Waggershauser Tunnel ein Fahrer den anderen bis zum Stillstand ausgebremst haben, ausgestiegen sein und auf die Motorhaube und den Spiegel des anderen Fahrzeugs eingeschlagen haben. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen unter Telefon 07541/7010 zu melden.