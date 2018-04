Die Landesligafußballer des VfB Friedrichshafen sind gegen den FC Ostrach zu Hause nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Klammert man die letzten fünf Minuten aus, bekam der VfB über die gesamte Spielzeit nie Zugriff auf die Partie. Eine ausgeglichene erste Spielhälfte mit Tormöglichkeiten auf beiden Seiten, folgte in Hälfte zwei starke fünf Anfangsminuten der Gäste mit dem Führungstreffer durch Eugen Michel. Im Schlussspurt rettete der VfB dann noch einen Punkt durch ein Kopfballtor von Daniel Di Leo. Alles in allem ein gerechtes Unentschieden, in dem Oliver Senkbeil sein Comeback feierte.

Der FC Ostrach zeigte von Beginn an keinen großen Respekt vor dem Tabellenvierten, stand tief, setzte über Lukas Maier und Markus Gipson immer wieder gefährliche Nadelstiche. Schon nach fünf Minuten musste sich Torhüter Heiko Holzbaur zum ersten Mal richtig lang machen, als er einen Freistoß von Gipson aus der Ecke fischte. In der 29. Minute umkurvte Lukas Maier nach einem Pass in die Schnittstelle den herauseilenden Holzbauer, vertändelte den Ball aber vor dem leeren Tor. Der VfB spielte viel, zuviel über die Mitte, scheiterte dabei regelmäßig am Abwehrbollwerk des FC Ostrach.

Häfler tun sich gegen die Gäste sehr schwer

Zwischendurch versuchte die Mannschaft von Giovanni Rizzo den Abwehrriegel mit langen Bällen, vor allem über die linke Seite, zu knacken. Die abschließende Flanke, die für Torgefahr hätte sorgen sollen, blieb dabei aber meistens aus. „Gegen tief stehende Mannschaften haben wir uns schon immer schwer getan“, meinte VfB-Spieler Daniel Di Leo. Was blieb in dieser ersten Hälfte waren Einzelaktionen des VfB, wie in der 36. Minute.

Damir Mirkovic zog zentral aus gut 20 Metern einfach mal ab, der Ball allerdings klatschte gegen die Querlatte. Kurz davor landete der Ball nach einem Kopfball schon einmal auf dem Gebälk. In den letzten Minuten der ersten Hälfte hatte Alessio Genua dann noch zwei weitere Möglichkeiten.

Eine Flanke von Nico Di Leo setzte er per Kopfball knapp neben das Tor und einen Distanzschuss lenkte Thomas Löffler im Ostracher Tor um den Pfosten.

Beim Führungstreffer des FC fünf Minuten nach dem Wechsel war der VfB mit den Gedanken wohl noch in der Kabine. Denn der Schuss von Eugen Michel zur 1:0-Führung von der linken Strafraumseite fand den Weg ins VfB-Tor durch viele Beine.

Einwechslung von Oliver Senkbeil fruchtet

Danach beorderte Giovanni Rizzo Abwehrchef Daniel Di Leo in die Sturmspitze, Oliver Senkbeil kam zu seinem Comeback in der Häfler Defensive. Von da an lief es deutlich besser im Offensivspiel des VfB. Möglichkeiten von Sebir Elezi, Denis Nikic und Sascha Hohmann machte die Ostracher Defensive aber allesamt zunichte.

Fünf Minuten vor dem Ende mobilisierte der VfB nochmals alle Kräfte was die Ostracher zu einem Fehler zwang. Eine Flanke von Nico Di Leo unterlief die FC-Abwehr, fand aber den Kopf von Bruder Daniel, der zum 1:1-Endstand einköpfte. „Wir wollten viel mit Nico Di Leo und Denis Nikic über die Außen kommen, weil wir da gefährlich sind“, sagte VfB-Trainer Giovanni Rizzo, „das haben wir nicht gemacht. Das Remis aber denke ich ist gerecht“. Das Ostracher Trainertrio Kober/Reutter/Maier sah das allerdings anders: „Heute war mehr drin“, betonte Timo Reutter, „gefühlt ist es für uns eine Niederlage“. So richtig Luft im Abstiegskampf konnte sich der FC mit diesem einen Punkt nicht verschaffen.