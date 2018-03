Beim G1-Weltranglistenturnier des World Tae- kwondo, den Dutch Open in Eindhoven, haben Daniel Drosdowski die Silbermedaille und Vera Kachowitsch die bronzene erkämpft. Beide starteten für den Bodensee-Schulsport-Verein (BSV) Friedrichshafen. Betreut wurde die Mannschaft von Bundestrainer Boris Winkler und Markus Kohlöffel.

In der B-Jugend bis 37 Kilogramm setzte sich Daniel Drosdowski gegen den Schweden Omran Ayoub (24:9) und den Drittplatzierten der Belgian und Luxembourg Open aus Belgien, Bjarne Viskens (4:3), durch. Im Finale unterlag der dem Bronzemedaillengewinner der Dutch und German Open, Yones Darid Aulaqi aus Dänemark (13:29). Vera Kachowitsch besiegte die zweifache Dutch-Open und Presidents-Cup-Siegerin sowie Vize-Europameisterin, Aaliyah Powell (3:2), und die Britin Sophie Ormrod (6:5), verlor jedoch im Halbfinale der A-Jugend bis 46 Kilogramm gegen die Dritte der Asienmeisterschaft und Gewinnerin der Turkish, Qatar, Kazakhstan, Fujairah Open sowie des Presidents Cup aus Usbekistan, Madinabonu Mannopoca (4:20). Bei den Damen bis 57 Kilogramm hatte der BSV Friedrichshafen drei Frauen am Start. Tekiath Ben Yessouf wies die Tschechin Michaela Kubikova (13:9) in die Schranken, verlor dann aber das vereinsinterne Duell gegen Jolanta Tarvida nach 12:12-Punktegleichstand in der Verlängerung per Sudden Death. Nach einem Sieg gegen die fünffache Deutsche Meisterin Isabel Beckstein (13:0) musste sich Jolanta Tarvida der dreifachen Russian Open-Gewinnerin, Dritten der Universiade und Vize-Europameisterin aus Großbritannien, Ellie Bowden (3:9), beugen. Ihre Schwester, Inese Tarvida, gewann gegen die Kroatin Lucija Zaninovic (24:3) sowie die WM- und EM-Dritte, Tamara Miiquel aus Spanien (19:1). Im Kampf um den Einzug ins Halbfinale hatte die Spanish-Open-Siegerin, Andrea Bosch I Plaza (8:4), die Nase vorn.

Aus nach Runde eins

Marvin Pelcz überstand die erste Runde der Herren bis 58 Kilogramm gegen Ho Sum Yuen aus Hongkong (8:8, Überlegenheit in der Verlängerung). Eine Runde weiter kam er an dem Bronzemedaillengewinner der Spanish Open aus Dänemark, Mustafa Razai (6:17), nicht mehr vorbei. Gleich erging es Marumo Moloisane in derselben Gewichtsklasse. Er bezwang den Greece-Open-Sieger aus Schweden, Fredrik Lindström (13:12) und verlor gegen den Belgier Ilyas Chamsi (9:10). Über ihre Auftaktkämpfe kamen Ulysse Trolliet (Herren bis 58 Kilogramm) gegen den WM-Teilnehmer aus Kasachstan, Yeldos Yskak (7:22), Rhonda Nat (Damen bis 62 Kilogramm) gegen die Spanish Open-Siegerin, Clara Millero (2:5), Faysal Sawadogo (Herren bis 74 Kilogramm) gegen den späteren Sieger, Kasra Mehdipournejad (1:22) nicht hinaus.

Celine Schmidt (A-Jugend bis 63 Kilogramm) unterlag gegen die WM-Dritte aus der Türkei, Ikra Kayir, (8:8, Sudden Death in der Verlängerung).