Ein 41-jähriger Mann soll am Donnerstag gegen 21.15 Uhr in Begleitung eines 54-Jährigen eine Frau am Marie-Curie-Platz in Friedrichshafen attackiert haben, teilt die Polizei mit. Wie die Geschädigte schilderte, habe einer der beiden Männer, die Freunde ihres Ex-Mannes sein sollen, vor dem Haupteingang ihres Wohngebäudes zunächst gegen ihr Fahrrad getreten. Anschließend sei sie von dem Mann gegen die Hauswand gedrückt und gewürgt worden. Als ein Zeuge das Gebäude verließ, gelang es der Frau, sich in eine Wohnung zu flüchten, von wo aus die Polizei alarmiert wurde. Währenddessen suchten die beiden Männer das Weite, nachdem sie noch das Fahrrad des Opfers auf einen Zaun geworfen hatten. Die Ermittlungen der Polizei zu den Hintergründen des Vorfalles dauern an.