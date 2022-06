Zwei Köpfe und ein Seitenblick auf die Malweise von Frida Kahlo

19 Werke haben 17 Künstlerinnen und Künstler für die Ausstellung „Mehr wir“ gespendet, die noch bis 29. Juni im Kapellenflur des Klinikums zu sehen ist. Alle Werke werden am Ende für „Häfler helfen“ versteigert, Gebote sind jetzt schon möglich.Wir stellen alle Bilder in einer kleinen Serie vor.

In der Gemeinschaftsausstellung, die zum ökumenischen Stadtkirchentag entstanden ist, greifen die Künstler das Thema „Mehr wir“ auf. Alle Künstler haben in der Vergangenheit bereits Werke in der Reihe „Klinikart“ gezeigt. Zur Finissage am Mittwoch, 29. Juni, um 17.30 Uhr werden die Bilder zu Gunsten der Aktion „Häfler helfen“ versteigert. Für jedes Bild ist ein Mindestgebot festgelegt. Im Vorfeld sind Gebote per E-Mail an ganzert.susann@medizincampus.de möglich.

Einen unmissverständlichen Titel hat Monika Roth ihrem Werk gegeben: „Mit Spachtel und Farbe an die Leinwand“. Das Acrylbild ist 60 x 80 Zentimeter groß, das Mindestgebot beträgt 180 Euro. „Ich male nicht, ich kleckse eigentlich nur“, sagt Monika Roth und ist damit deutlich zu bescheiden. Sie ist seit 27 Jahren Mitarbeiterin in der Patientenverwaltung des Klinikums und hat 2008 mit dem „Klecksen“ begonnen. „Meist weiß ich, bevor ich anfange, nicht, was es wird“, meint sie. Für die Ausstellung ließ sie sich von einem Bild mit zwei Köpfen im Internet und von der mexikanischen Malerin Frida Kahlo inspirieren. Wer genau hinschaut, entdeckt die eine oder andere unkonventionelle Mal- oder Klecks-Technik in diesem Bild.

