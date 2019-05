Zwei Junge kommen dazu

Frühlingszeit ist Hauptversammlungszeit. So auch bei den Fischbacher Bächlesfischern, die sich vor Kurzem im Hotel Maier in Fischbach getroffen haben. Gruppenführer Bernd Wolferseder begrüßte rund 40 Mitglieder, Ehrenmitglieder und Freunde, heißt es in einer Mitteilung der Bächlesfischer.

Petra Frohnapfel leitete den halbstündigen Rückblick auf die lange Fasnet mit vielen lustigen Schnappschüssen. Als Höhepunkte der vergangenen Fasnet gab es den Fischbacher Eröffnungsball, der unter dem Motto „Las Vegas“ eine gut gefüllte Festhalle in ein Casino verwandelte. Darauf folgte der Fischbacher Samstag, der viele Narren und närrische Fischbacher auf die Straßen des Häfler Westends brachte. Das ist eine Veranstaltung, die fest zu Fischbach gehört und bei der in diesem Jahr auch der 55. Geburtstag der Fischbach Schalmeien gefeiert wurde. Von Sonnenschein und warmen Temperaturen begleitet, wurden am Gumpigen Donnerstag die Schüler befreit und in die Ferien geschickt. Die gute Laune hielt an und fand ihre Fortsetzung am Abend beim Hemedglonkerumzug. Zudem waren die Bächlesfischer, als Gruppe der Narrenzunft Seegockel, auch mit am Gelingen des ANR-Ringtreffens beteiligt.

Nicht unerheblich ist wie bei jedem Verein der Kassenstand. Kassierer Stephan Flintrop hatte über das Jahr ganze und gute Arbeit geleistet, was ihm von den Kassenprüfern Martina Brugger und Caro Herdt so auch bestätigt wurde. Durch Abstimmung der Mitglieder wurde die Kasse einstimmig entlastet.

Es ist dem Verein auch ein wichtiges Anliegen, junge Mitglieder an die Vorstandsaufgaben heranzuführen. Erfreulicherweise konnten hierzu mit Nico Knoblauch und Niko Flintrop zwei junge Mitglieder gewonnen werden. Dafür hat Bernd Mosbacher nach langjähriger guter Vorstandsarbeit seine bisherige Aufgabe zur Verfügung gestellt. Den neuen Vorstand komplettieren Bernd Wolferseder als Gruppenleiter, Petra Frohnapfel als stellvertretende Gruppenleiterin, Stephan Flintrop als Kassierer, Gabriele Schuff als Schriftführerin, Marie Wolferseder als Jugendgruppenleiterin und Vanessa Schrandt als ihre Stellvertreterin, Carola Langkönig als Häswart und Andreas Kelbing mit Nico Knoblauch als Ausschussmitglied. Neu ins Amt wurde Ulrike Wagner als Kassenprüferin gewählt.

Zum Abschluss der rund zweistündigen Hauptversammlung gaben die Gruppenführer noch einen kurzen Ausblick auf weitere Termine und Aktivitäten der Bäfis. Ein Ausflug über zwei Tage steht im Oktober an und ab Herbst muss auch die Fasnet 2020 geplant werden.