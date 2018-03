Zwei Gruppen gewinnen bei den Theatertagen am See

In diesem Jahr ist der Preis der Theatertage am See geteilt worden. Die neunköpfige Jury, bestehend aus Mitgliedern unterschiedlicher Theaterverbände in Deutschland, Österreich, Südtirol und der Schweiz hat den Preis auf die Gruppen „Junges Theater Lörrach“ und das Kharkov-Theater aus der Ukraine aufgeteilt. Als Erstplatzierte erhalten die Lörracher für ihr Stück „Fracasse oder die Meuterei der Kinder von Vermiraux“ 1000 Euro. Die Ukrainer überzeugten mit „Harms“, „dessen großartige Bilder uns beeindruckt haben“, begründet Jurymitglied Christoph Daigl die Prämierung. Das Kharkov-Theater erhält 600 Euro. Übergeben wurden die Preise von Bürgermeister Andreas Köster (rechts), der sich bei den Organisatoren und insbesondere bei der Bodenseeschule bedankte, die nicht nur Austragungsort ist, sondern für viele der Theaterschaffenden während der Zeit der Theatertage auch ein Zuhause gebe. Foto: Lydia Schäfer