Die Polizei sucht Zeugen zu einer tätlichen Auseinandersetzung am Donnerstag gegen 18.15 Uhr auf einem Parkplatz in der Ailinger Straße. Zwei Frauen gerieten wegen eines Parkplatzes in Streit und verletzten sich gegenseitig. Ein herbeieilender Passant konnte die Frauen schließlich trennen.