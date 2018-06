Zwei EM-Titel und Bronze für BSV Friedrichshafen

Bei den Klub-Europameisterschaften der Europäischen Taekwondo Union (ETU) in Antalya/Belek in der Türkei hat der Bodensee-Schulsport-Verein (BSV) Friedrichshafen zwei Titel und eine Bronzemedaille erkämpfen können. In der Herrenklasse bis 54 Kilogramm ging Moustapha Kama in die Kämpfe und holte Gold. Dabei konnte er den Vize-Weltmeister und den Europameisterschaftsdritten Gashim Magomedov aus Aserbaidschan (7:9), den türkischen WM-Teilnehmer Burak Asik (26:5), den zweifachen EM-Dritten aus der Türkei, Deniz Dagdelen (15:7), und den Vize-Europameister sowie Gewinner der Russio, Luxor, Dutch und Turkish Open, Mikayil Aliyev aus Aserbaidschan (20:8), besiegen.

Den zweiten EM-Titel sicherte sich Celine Schmidt in der Jugendklasse A bis 63 Kilogramm. Sie bezwang die zweimalige EM-Teilnehmerin aus Aserbaidschan, Shams Hasanova (6:0), die Zweitplatzierte der Ukraine Open, Yelyzaveta Shkurenko aus der Ukraine (22:0), die Vize-Weltmeisterin und Europameisterin Huri Korkut aus der Türkei (in der Verlängerung bei 15:15) sowie die Bronzemedaillengewinnerin der Dutch Open, Yuliya Saygakova aus der Ukraine (12:4).

Über die Vize-Weltmeisterin aus Aserbaidschan, Minaya Akbarova (12:10), zog Vera Kachowitsch in der Jugend A bis 42 Kilogramm ins Halbfinale ein, wo sie sich Mirvari Ganbarli aus Aserbaidschan beugen musste (8:10). Yassine Trabelsi behielt gegen den Croatia Open-Sieger, Hrvoje Sep (15:4) aus Kroatien, die Oberhand, musste im Anschluss aber den Vize-Europameister und WM-Dritten aus Aserbaidschan, Ramin Azizov (2:4 in der Verlängerung), ziehen lassen.

Gegen die Europameisterin und WM-Dritte Tugba Yilmaz aus der Türkei (5:6) war Jolanta Tarvida in der Jugend A bis 52 Kilogramm ausgeschieden. Zuvor konnte sie die türkische WM-Dritte Ahsen Sengun mit 13:0 schlagen. Marvin Pelcz setzte sich in der Jugend A bis 51 Kilogramm gegen den zweifachen Turkish Open-Sieger, Yunus Can Akkoyun aus der Türkei, mit 7:6 durch und musste danach gegen den Türken Onur Nas die Segel streichen (1:2).

In der Jugend B bis 33 Kilogramm triumphierte Daniel Drosdowski über den Türken Yusa Arif Kabaca (32:9), unterlag aber anschließend dem Türken Enes Kamaci (22:26). Inese Tarvida hielt die Drittplatzierte der Spanish Open, Yagmur Korkut aus der Türkei, bei den Damen bis 53 Kilogramm in Schach (21:9). Sie musste danach jedoch der türkischen EM-Dritten, Zehra Dosucukur, knapp das Feld überlassen (26:27).

In Runde eins ist gleich Schluss

In der ersten Runde ausgeschieden waren Kaloyan Binev (Herren bis 58 Kilogramm) gegen den Türken Dogan Demir (14:22), Ulysse Trolliet (Herren bis 63 Kilogramm) gegen den Welt- und Europameister aus Aserbaidschan, Mahammad Mammadov (1:31), und Rhonda Nat (Damen bis 62 Kilogramm) gegen die Drittplatzierte der Dutch Open, Silje Pettersen aus Norwegen (in der Verlängerung bei 8:8).

Betreut wurde die Mannschaft des BSV Friedrichshafen von Boris Winkler und Markus Kohlöffel.