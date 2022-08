Zwei Diebe gehen auf Ladendetektiv los

Nachdem zwei Ladendiebe am Donnerstagnachmittag gegen 15.45 Uhr in Friedrichshafen einen Ladendetektiv attackiert haben, ermittelt die Häfler Kriminalpolizei wegen räuberischen Diebstahls.

In einem Baumarkt im Bereich des Bodenseecenters beobachtete der 55-jährige Angestellte die beiden Männer dabei, wie sie einen Feinbohrschleifer stahlen. Der Ladendetektiv nahm die Verfolgung in Richtung der Parkplätze auf. Als er einen der Diebe stellte und festhielt, kam es zum Gerangel, in dessen Verlauf der Detektiv mehrfach ins Gesicht geschlagen wurde, heißt es im Polizeibericht. Im Anschluss stiegen beide Täter in einen schwarzen Peugeot 3008 mit französischer Zulassung und fuhren in Richtung Sportpark davon.

Der ältere Dieb wird als etwa 50 bis 60 Jahre alt, rund 1,85 bis 1,90 Meter groß und hager beschrieben. Er hatte graue schulterlange Haare und einen lichten Haaransatz. Bekleidet war er mit einem grauen Sakko, einer hellblauen langen Jeans und einem dunklen T-Shirt.

Der jüngere der beiden Ladendiebe ist laut Aussage des Ladendetektivs etwa 1,70 Meter groß und 25 bis 30 Jahre alt gewesen. Er hatte schwarze, zur Seite gekämmte, kurze Haare und war ebenfalls schlank. Er trug eine schwarze Jacke, eventuell ebenfalls ein Sakko, und eine lange schwarze Hose.