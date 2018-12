Zwei der weltbesten Rettungsschwimmer kommen vom See

Nobert Haaser und seine Ehefrau Anneke vom SV Friedrichshafen haben bei den Weltmeisterschaften im Rettungsschwimmen aufgetrumpft und insgesamt sieben Medaillen gewonnen. Die WM fand bereits Ende November in Adelaide in Australien statt. Mehr als 5000 Teilnehmer aus der ganzen Welt starteten, wie der SV Friedrichshafen mitteilt, bei der Großveranstaltung in verschiedenen DLRG-Disziplinen. Die Wettkämpfe fanden sowohl in Wettkampfpools, als auch im Meer statt und erstreckten sich über knapp drei Wochen.

Das Ehepaar Haaser holte sich im Training im Häfler Hallenbad die Form für die WM in Australien. Seit Anfang des Jahres liefen. wie mitgeteilt, die Vorbereitung zur Mission WM-Titel mit sieben bis acht Trainingseinheiten pro Woche. Beide präsentierten sich zu Beginn der Wettkämpfe bei den Weltmeisterschaften in Topform.

Norbert Haaser gewann in der Altersklasse 55 Jahre und älter auf seiner Paradestrecken 100m Retten einer Puppe mit Flossen und 100m Retten einer Puppe mit Gurt jeweils Gold. Über beide Distanzen hält er seit mehreren Jahren auch die Weltrekorde. In zwei Staffelwettbewerben (Leinenstaffel, Puppenstaffel) holte er mit den Aktiven der Ortsgruppe Bermatingen, für die er bei den DLRG-Wettkämpfen startet, ebenfalls Gold. Hinzu kam noch ein Vizeweltmeistertitel in der 4x50m Kraulhindernisstaffel.

Anneke Haaser gewann in der Altersklasse 35, trotz beruflich bedingtem Trainingsrückstand, Silber über 50m mit Puppe und holte außerdem Bronzemedaille über die doppelte Distanz.