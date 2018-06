Im Ravensburger Schwörsaal sind vor einigen Tagen die Preisträger des Leistungswettbewerbs des Handwerks ausgezeichnet worden. Insgesamt haben 51 Gesellinnen und Gesellen aus 29 Berufen daran teilgenommen. Unter den Preisträgern sind auch fünf Teilnehmer aus dem Bodenseekreis, wie die Kreishandwerkerschaft mitteilt.

„Wir sind stolz darauf, dass das Handwerk in der Region zwei erste Bundessieger, zwei erste Landessieger, zwei zweite Bundessieger, sechs zweite Landessieger sowie 20 erste Kammersieger stellen kann“ sagte Franz Moosherr, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, der zur diesjährigen Preisverleihung nach Ravensburg eingeladen hatte.

Am Leistungswettbewerb des Handwerks können diejenigen teilnehmen, die als Beste in ihrer Gesellenprüfung abgeschnitten haben. Der Wettbewerb findet zuerst auf der Kammerebene (Handwerkskammer Ulm) statt, die Besten daraus können am Landesentscheid (Baden-Württemberg) teilnehmen und die Besten davon dann am Bundesentscheid.

Schwäbisch geslammed

Nach der Begrüßung durch Kreishandwerksmeister Michael Bucher, der die Bedeutung des jungen und engagierten Nachwuchses im Handwerk für die mittelständische Wirtschaft hervorhob, folgte ein Auftritt von Wolfgang Heyer. Der Poetry Slammer nahm sich dem Dialekt und im Speziellen dem Schwäbischen an und stellt die schwäbischen Eigenschaften und Sprachbesonderheiten äußerst unterhaltsam ins Rampenlicht.

Im Anschluss erfolgte die Übergabe der Urkunden und Preise, moderiert von Agathe Port, Verantwortliche für die Lehrlingsausbildung bei der Kreishandwerkerschaft. Zu den Urkunden für Preisträger und ihre Ausbildungsbetriebe erhalten die Bundes- und Landessieger einen Sonderpreis von der Kreissparkasse Ravensburg, übergeben durch Norbert Martin, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Ravensburg. Die Botschaft des Abends, dass das Handwerk Perspektiven und Zukunft für junge Leute schafft und damit als wertvolle Säule der mittelständischen Wirtschaft dient, schien bei allen Beteiligten auf Zustimmung zu stoßen,