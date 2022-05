Zwei Betrugsfälle im Bodenseekreis: Täter erbeuten mit Anrufen fünfstellige Summen

Ein vermeintlicher Microsoft-Mitarbeiter ruft an und der angebliche Sohn schreibt per Whatsapp: In der vergangenen Woche ist es im Bodenseekreis zu zwei Betrugsfällen gekommen. Ein 57-jähriger Kressbronner nahm einen Anruf entgegen, bei dem die Täter sich als Mitarbeiter von Microsoft ausgaben, teilt die Polizei Ravensburg mit.

Ihr Vorwand: Der Computer des Mannes sei gehackt worden. Im Laufe des mehrstündigen Gesprächs bewegten die Täter ihn dazu, Programme auf seinem Computer und auf seinem Handy zu installieren. Der Polizei zufolge konnten die Betrüger sich über die Programme Zugriff auf die Geräte und das Online-Banking des 57-Jährigen verschaffen. Sie veranlassten mehrere Überweisungen im fünfstelligen Bereich und gelangten an die Kreditkartendaten des Mannes.

Der Rat: Das Telefonat direkt beenden

Wer einen solchen Anruf erhält, sollte daher direkt auflegen und niemandem Zugriff auf den eigenen Computer gestatten, teilt die Polizei mit. Microsoft-Mitarbeitende rufen nicht unaufgefordert an.

Opfer einer ähnlichen Betrugsmasche ist auch eine 65-Jährige aus Daisendorf geworden: Jemand gab sich als ihr Sohn mit angeblich neuer Handynummer aus. Er bat die Frau darum, eine Rechnung in Höhe eines vierstelligen Betrags für ihn zu begleichen. Die Frau überwies das Geld, der Betrug fiel ihr erst danach auf. Auch davor warnt die Polizei: Wer auf diese Art kontaktiert wird, soll sich direkt mit den eigenen Angehörigen über die bekannte Rufnummer in Kontakt setzen.