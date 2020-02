An der Kreuzung Grötzelstraße/Dekan-Rogg-Straße in Friedrichshafen sind am Montag gegen 16.15 Uhr zwei Autos zusammengestoßen. Ein 19-Jähriger übersah das Auto eines 30-Jährigen. Der Schaden: rund 10 000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten laut Polizei abgeschleppt werden.

