Etwa 5500 Euro Sachschaden hat eine 69-jährige Autofahrerin verursacht, als sie mit ihrem Auto vom Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in Friedrichshafen auf die Siemensstraße einfuhr und dabei den Wagen einer in Richtung Teuringer Straße fahrenden 34-Jährigen übersah. Während der Schaden am Wagen der Unfallverursacherin auf etwa 1500 Euro beziffert wird, fällt dieser beim anderen Auto etwas höher aus, berichtet die Polizei. Personen kamen nicht zu Schaden.