Zwei Autos kollidieren beim Ausparken in einer Tiefgarage in der Möttelistraße

Auf 7000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der am Donnerstag gegen 17.15 Uhr bei einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge in einer Tiefgarage in der Möttelistraße entstanden ist. Eine 27-jährige VW-Polo-Fahrerin fuhr rückwärts aus ihrem Parkplatz heraus und übersah dabei den VW-Atlas eines 43-Jährigen, der kurz zuvor aus einem gegenüberliegenden Parkplatz ausgeparkt hatte. Während der Sachschaden am Auto der Unfallverursacherin rund 2000 Euro beträgt, fällt dieses am VW-Atlas höher aus, so die Polizei in ihrem Bericht.