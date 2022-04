Zwei Autos brennen in Friedrichshafen komplett aus - die Kriminalpolizei ermittelt

Nach dem Brand zweier Autos am Mittwochmorgen gegen 1.15 Uhr in einem Innenhof in der Eugenstraße in Friedrichshafen hat die Kriminalpolizei Friedrichshafen die Ermittlungen aufgenommen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei standen laut Polizeibericht die beiden Pkw bereits in Vollbrand. Bewohner der angrenzenden Gebäude seien vorsorglich von den Einsatzkräften evakuiert und vom Rettungsdienst betreut worden.

Die Feuerwehr löschte die Flammen, dennoch entstand an beiden Autos wirtschaftlicher Totalschaden, heißt es im Bericht weiter.

So hoch schätzt die Polizei den Schaden ein

Durch die Hitzeentwicklung und den starken Rauch seien ein angrenzendes Geschäftshaus sowie eine Mülltonne in Mitleidenschaft gezogen worden. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei derzeit auf etwa 20 000 Euro.

Nachdem der Brand gelöscht war, konnten alle Bewohner zurück in ihre Wohnungen, Personen wurden demnach nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern aktuell noch an.

Die Kriminalpolizei schließt eine vorsätzliche Brandlegung nicht aus und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Telefon 07541/701-0 zu melden.