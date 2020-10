Zwei Auswärtsspiele für den Meister der Improvisation

Die Volley Youngstars Friedrichshafen sind an diesem Wochenende zweimal auswärts gefragt – weit weg fahren sie aber nicht. Sie bleiben in ihrem Bundesland und gastieren in der zweiten Volleyball-Bundesliga bei den baden-württembergischen Konkurrenten FT 1844 Freiburg und Baden Volleys SSC Karlsruhe.

Hinter der Partie in Karlsruhe am Samstag um 15 Uhr steht aber noch ein kleines Fragezeichen. Die Volleyball-Bundesliga (VBL) setzt alles daran, das Coronavirus aus dem Spielbetrieb fernzuhalten. Das verlangt Flexibilität und beinhaltet kurzfristige Corona-Schnelltests. Somit entscheidet sich erst nach dem Testergebnis, ob das Spiel wirklich stattfindet oder kurzfristig verschoben werden muss. „Nachdem der Bodenseekreis in den roten Bereich gerutscht ist, war es eine Herausforderung, innerhalb von zwei Tagen Schnelltests zu besorgen“, sagt Stützpunktleiter Ralf Hoppe. Aus Freiburg kam dagegen schon grünes Licht für die Begegnung am Freitag um 20 Uhr.

Das ist eine Situation, die an die Nerven geht, teilen die Youngstars mit. Gerade die Friedrichshafener haben aber zuletzt bewiesen, sich auf andere Bedingungen einstellen zu können. Nach Schließung der baufälligen ZF-Arena betreiben sie seit Ende September Hallenhopping: eine Herausforderung und manchmal auch ein Hindernis im Trainingsbetrieb. „Da kann es sein, dass man in die schräg stehende Sonne schaut und den Ball nicht mehr sieht“, sagt Youngstars-Kapitän Linus Engelmann. Damit können sie jedoch umgehen. „In den vergangenen Wochen sind wir Meister der Improvisation geworden“, meint Stützpunkttrainer Adrian Pfleghar.