20 Jahre nach Flugzeugabsturz in Überlingen: „Bilder, die man nie vergisst“

Tief vergraben liegen die Bilder, die sie mit ihrem Einsatz beim Flugzeugabsturz in Überlingen vor 20 Jahren verbindet. Wer die zierliche Frau kennenlernt, kann sich kaum vorstellen, in welch menschliche Abgründe die Kriminalkommissarin im Ruhestand während all ihrer Dienstjahre geblickt haben muss.

Doch die Erinnerungen an die traumatischste Zeit, nämlich die Wochen, nachdem in der Nacht vom 1. Juli 2002, als 71 Menschen am Himmel über Überlingen den Tod fanden, hat sie auch nach all den Jahren fest im Inneren verschlossen. Damals stießen eine russische Passagiermaschine und ein Frachtflugzeug der DHL zusammen. Niemand überlebte.

Bilder und Videos zu dem schrecklichen Unfall finden Sie im Storytelling „Schmerz“:

„Wir haben tagelang viele Quadratkilometer durchkämmt“, sagt sie. „Mit Fähnchen haben wir Fundorte markiert, um die Identifizierung der Opfer möglich zu machen.“ Je näher der Gedenktag rückt, um so weiter möchte sie die Erinnerungen wegschieben. Versucht größtmögliche Distanz zu dem Geschehen aufzubauen. Auch deshalb bleibt ihr Name ungenannt.

In den Jahren danach um Versetzung gebeten

„Jeder Kollege, der dort im Einsatz war, hat seine Erinnerungen in Schubladen gelegt“, sagt Oliver Weißflog. „Viele knabbern bis heute an den Folgen. Viele haben über die Jahre um Versetzung gebeten.“ Als junger Oberkommissar war der heute 47-Jährige ebenfalls beim bis dato größten Polizeieinsatz der Nachkriegsgeschichte in Baden-Württemberg im Einsatz: „Die schlimmen Anblicke blieben mir aber Gott sei Dank erspart.“

Oliver Weißflog war als junger Polizist beim Flugzeugabsturz in Überlingen im Einsatz. (Foto: Sandra Philipp)

In einem unbeschreiblichen Kraftakt sei es unzähligen Menschen verschiedenster Behörden und Organisationen gelungen, alle Opfer des Absturzes zu identifizieren. In akribischer Kleinstarbeit trugen sie dazu bei, den Familien einen würdevollen Abschied zu ermöglichen. „Für die Angehörigen der Opfer war es extrem wichtig zu wissen, dass sie im Sarg wirklich nur die Überreste ihrer Liebsten mit nach Hause nahmen“, berichtet Weißflog.

Der Morgen offenbart das Ausmaß der Tragödie

In der Unglücksnacht reißt ein Anruf den jungen Oberkommissar aus dem Schlaf. Nach Dienstschluss um 20 Uhr war er früh ins Bett gegangen, um für den Frühdienst am nächsten Morgen fit zu sein. „Es ist ein Flugzeug abgestürzt. Alle müssen kommen.“ Zunächst rechnet Weißflog mit einem Einsatz am Flughafen in Friedrichshafen. Dass in dieser Nacht, kurz nach halb zwölf, in 11 000 Metern Höhe über Owingen zwei Maschinen kollidiert sind, weiß er zu diesem Zeitpunkt noch nicht.

Ich war an jenem Morgen frisch zum Oberkommissar berufen worden. Oliver Weißflog, Polizeipräsidium Ravensburg

Zunächst gilt es, die Lage zu sondieren – herauszufinden, was überhaupt passiert ist. „Ich war an jenem Morgen frisch zum Oberkommissar berufen worden“, erinnert sich Weißflog. „Und so bestimmten mich meine Kollegen auf der Anfahrt kurzerhand zum Gruppenführer.“ Die Lage ist zunächst unübersichtlich. Erst der Morgen bringt das ganze Ausmaß ans Licht. Noch in der Nacht startet die baden-württembergische Polizei einen Einsatz, den es in dieser Größenordnung noch nicht gegeben hat.

Gemeinsam mit mehreren hundert Helfern verschiedenster Organisationen, durchkämmt Weißflog als Teil einer Suchkette das Gelände. „Auch wenn uns klar war, dass wir bei einem Absturz aus großer Höhe eigentlich nicht mit Überlebenden rechnen können.“ Stück um Stück schwindet die Hoffnung. Aus Befürchtung wird Realität und die Suche zur Bergung: „In einer Dimension, die kein Mensch von uns vorher kannte“, blickt Weißflog zurück. „Wir haben damals funktioniert – irgendwie!“

Die Ermittlungen beginnen im Chaos. Viele Wrackteile liegen im Gelände über 30 Quadratkilometer verstreut. Die gezielte Bergung der Opfer beginnt am 3. Juli. Das Technische Hilfswerk (THW) öffnet mit Trennschleifern und Rettungsscheren das Wrack der Tupolew, in der unter anderem 49 Kinder den Tod fanden. „Ich bin froh, dass ich das nicht miterleben musste“, sagt Weißflog, der in seiner Freizeit auch im THW Überlingen aktiv ist. „Die schrecklichen Bilder dieses Einsatzes haben viele meiner Kollegen lange verfolgt.“

Identifizierung wird zum Kraftakt

Um den Verwesungsprozess zu verlangsamen, wurden die Leichen in den Goldbacher Stollen gebracht. Dort leisteten Beamte von Bundes- und Landeskriminalamt Unvorstellbares, um die Toten mithilfe von DNA-Abgleichen zu identifizieren. „Ein kaum zu beschreibender Kraftakt“, sagt Weißflog, der heute die Pressestelle beim Polizeipräsidium Ravensburg leitet. Am 8. Juli – eine Woche nach dem Zusammenstoß beider Flugzeuge am Nachthimmel über dem Bodensee – wurde der Großeinsatz für beendet erklärt.

Rückblickend habe ihn der Flugzeugabsturz von Überlingen geformt, sagt Weißflog. „In großer Gemeinschaft ist es uns gelungen, den Angehörigen, die aus unserer Sicht bestmögliche Unterstützung zuteil werden zu lassen.“