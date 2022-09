Zwangsprostitution und Drogenhandel: Polizei gelingt Schlag gegen „United Tribuns“

Die „United Tribuns“ wurden laut Bundesinnenministerium 2004 von einem ehemaligen bosnischen Boxer in Villingen-Schwenningen gegründet. Zusammen mit weiteren Personen aus dem Türsteher-, Rocker- und Rotlichtmilieu habe dieser zwei Bordelle eröffnet. Die „United Tribuns“ seien neben der rockerähnlichen Gruppierung „Black Jackets“ zu einer der mächtigsten und mitgliederstärksten Gruppierungen in Deutschland aufgestiegen. Die „United Tribuns“ stellen sich nach außen als eine „Bruderschaft“ mit Affinität zum Kampfsport und Fitnessmilieu dar. Tatsächlicher Zweck der Gruppierung ist es jedoch, einen Machtzuwachs innerhalb des Rockermilieus anzustreben und dies regelmäßig auch mit Gewalt, insbesondere gegenüber anderen Rocker- beziehungsweise rockerähnlichen Gruppierungen, durchzusetzen. Mitglieder und Führungspersonen der „United Tribuns“ begehen teils erhebliche Gewaltdelikte. Dass die Begehung von Straftaten durch die „United Tribuns“ nicht nur geduldet, sondern auch gefördert und belohnt wird, zeigt sich auch daran, dass es verschiedene Aufnäher des Vereins gibt, die an Mitglieder verliehen werden, die Straftaten im Sinne des Vereins verübt haben. (epd)

In einer großangelegten Aktion haben die Staatsanwaltschaft Konstanz und die Kriminalpolizei Rottweil am frühen Dienstagmorgen einen Schlag gegen das organisierte Verbrechen geführt. Es geht um Zwangsprostitution und Drogenhandel im großen Stil und im Umfeld der rockerähnlichen Gruppierung „United Tribuns“, für die das Innenministerium aufgrund der polizeilichen Ermittlungen am Mittwoch ein Verbot ausgesprochen hat. Auch im Bodenseekreis fanden im Zuge der Ermittlungen Hausdurchsuchungen statt.

Wie einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz zu entnehmen ist, haben Fahnder am Dienstag nach mehr als eineinhalb Jahren intensiver Ermittlungsarbeit in den Landkreisen Schwarzwald-Baar, Konstanz, Titisee-Neustadt und Bodenseekreis die Wohnungen von Menschen durchsucht, die im Verdacht stehen, überregional gewerbs- und bandenmäßig Zwangsprostitution und Handel mit Betäubungsmitteln betrieben zu haben.

Drogen im Wert von mehreren Zehntausend Euro

Bei insgesamt elf vorläufig festgenommen Tatverdächtigen im Alter zwischen 20 und 32 Jahren konnten die Ermittler große Mengen an Drogen im Straßenverkaufswert von mehreren zehntausend Euro sicherstellen: Cannabis im mittleren zweistelligen Kilobereich, mehr als zehn Kilogramm Amphetamin, mehr als 1000 Ecstasy-Tabletten sowie ein komplett eingerichtetes Drogenlabor fiel ihnen in die Hände. Weiter beschlagnahmten die Beamten Dopingmedikamente, Schreckschusswaffen, Messer und verbotene Gegenstände, aber auch Bargeld in Höhe eines mittleren fünfstelligen Eurobetrags und einen hochwertigen Audi RS5. Die Staatsanwaltschaft erwirkte gegen sieben Verdächtige Haftbefehle, die der zuständige Richter sofort in Vollzug setzte.

Verbot der „United Tribuns“

Unterstützung erhielt das Polizeipräsidium Konstanz bei dieser umfangreichen Aktion von Spezialeinheiten der Polizei, darunter Sondereinheiten benachbarter Bundesländer und Diensthunde. Zum erfolgreichen Gelingen habe auch die Unterstützung von Beamten der Polizeipräsidien Ravensburg, Freiburg und Stuttgart sowie von Steuerfahndern des Finanzamtes Rottweil beigetragen, heißt es in der Mitteilung. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei dauern an.

In einer zweiten Pressemitteilung informiert der Polizeipräsident des Präsidiums Konstanz, Hubert Wörner, dass einige der Tatverdächtigen sich im Umfeld der rockerähnlichen Gruppierung „United Tribuns“ bewegt hätten. Nach der Aktion am Dienstag hat das Bundesinnenministerium ein Verbot für diese Gruppierung ausgesprochen. Das unterstreiche die Bedeutung des Ermittlungserfolges, so Wörner.

Weitere Durchsuchungen

Wie aus einer diesbezüglichen Pressemitteilung des Bundesinnenministeriums hervorgeht, wurden in dem Fall um die „United Tribuns“ sowie das Verbot am Mittwochmorgen ab 6 Uhr erneut Durchsuchungen durchgeführt. Dabei waren laut Ministerium 1500 Polizisten im Einsatz. Neben Kräften der Landespolizeien seien Kräfte der Bundespolizei und des Bundeskriminalamts beteiligt gewesen. 108 Objekte seien durchsucht worden, mit Schwerpunkt in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen, heißt es weiter. Auch seien Durchsuchungen in Bayern, Baden-Württemberg, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Thüringen durchgeführt worden. Eine Anfrage, ob der Bodenseekreis davon ebenfalls betroffen war, hat das Bundesinnenministerium bisher nicht beantwortet.