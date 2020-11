Das Coronavirus macht auch vor der zweiten Volleyball-Bundesliga keinen Halt und zwingt die Volley Youngstars Friedrichshafen zu einer Pause: Sowohl das Auswärtsspiel in Mühldorf am Samstag als auch das Heimspiel gegen den GSVE Delitzsch am Sonntag sind wegen Corona abgesagt worden. Die Gründe sind aber unterschiedlich.

Für die Absage des Spiels in Mühldorf ist eine Infektion eines Spielers verantwortlich. Auf Facebook schreibt der TSV Mühldorf dazu: „Der Corona-Fall in unserem Team wurde auch durch einen offiziellen Test bestätigt, womit ein großer Teil unseres Teams in Quarantäne bleiben muss."

Der GSVE Delitzsch, der am Sonntag im Bildungszentrum Salem gegen die Youngstars hätte spielen sollen, ist ebenfalls vom Coronavirus betroffen. Jedoch indirekt: Aufgrund der aktuell gültigen Corona-Verordnung in Sachsen dürfen die Zweitliga-Volleyballer derzeit nicht trainieren. Um einen fairen Saisonverlauf zu gewährleisten, hat Delitzsch bei der Volleyball-Bundesliga eine Spielverlegung beantragt.

Bundesstützpunkttrainer Adrian Pfleghar nutzt das freie Wochenende, um sich in Rottenburg die Sichtung des neuen Kaders der Jugendnationalmannschaft anzuschauen. Dort sind mit David Markovic und Daniel Habermaas auch zwei Häfler Nachwuchsspieler dabei.

Betroffen von der sächsischen Corona-Verordnung sind auch die Leipzig Volleys, die somit wie auch Delitzsch nicht trainieren dürfen. Und am Wochenende spielen sie auch nicht. Die Partie zwischen Leipzig und Mimmenhausen findet nicht statt. Der TSV Mimmenhausen muss allerdings nicht um seine Tabellenführung fürchten. Die ärgsten Verfolger aus Karlsruhe und Grafing sind auch nicht im Einsatz.