Zwangspause beendet, der Chor ist bereit

Zwei Jahre hatte die Corona Krise den Männerchor Friedrichhafen-Fischbach voll im Griff – jetzt geht es wieder los. Dass der Chor Krisen überstehen kann und auch in seinem 90. Jahr nach Gründung mit neuer Kraft durchstartet, zeigt das neue Jahresprogramm. Doch zunächst ein kurzer Rückblick.

Der Auftritt beim Neujahrsempfang in Fischbach im Januar 2020 brachte noch viel Applaus, sollte aber für lange Zeit der letzte sein. Als mit dem ersten Lockdown Mitte März die Aktivitäten ausgesetzt wurden, „platzte“ auch das ganze weitere Jahresprogramm 2020. Das Singen im Chor war aufgrund des hohen Ansteckungsrisikos untersagt. Mit einer Vollbremsung wurden alle Aktivitäten gestoppt: der Besuch der Partnerstadt Saint-Dié-des-Vosges konnte nicht stattfinden, der Auftritt bei der Landesgartenschau in Überlingen wurde abgesagt und es gab weder einen Hähnchenstand am Seehasenfest noch den Fischbacher Weinhock.

Auch das Jahr 2021 war von einem Regelbetrieb sehr weit entfernt. Als der Chor aufgrund der strengen Vorgaben endlich auf alternative Proberäumlichkeiten ausweichen konnte, schlug der zweite Lockdown hart zu.

Seit dem 8. März 2022 probt der Männerchor mit circa 40 aktiven Sängern wieder regelmäßig in der alten Schule, Meersburger Str. 7 in Friedrichshafen Fischbach. Dass er nach wie vor begeistern kann, zeigte der Männerchor zusammen mit dem Chor der Zeppelin Universität bei der „Langen Nacht der Musik“ im Fallenbrunnen am 30. April vor einem großen Publikum, das den Mix aus modernen und traditionellen Liedern sehr begeistert aufnahm.

Mit großer Lust auf Mehr stellte der Männerchor sein Jahresprogramm 2022 auf der Mitgliederversammlung am 17. Mai vor. Folgende Termine gilt es im Kalender vorzumerken: am 4. August 20:00 Uhr singt der Chor in der Musikmuschel in Langenargen, am 10. September soll der Weinhock in Fischbach Eichenmühleweg 9 stattfinden und am 19. November 19:00 Uhr steht ein Gemeinschaftskonzert mit dem Chor der Partnerstadt Voix de Saint-Dié und dem Klufterner Frauenchor Belle Voci im Bürgersaal in Kluftern auf dem Plan.

Wer mitsingen will, ist herzlich eingeladen. Weitere Informationen finden Sie unter www.maennerchor-fischbach.de